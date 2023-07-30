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Корешков взял реванш за спорное поражение. Следующий бой — за титул с Амосовым?

Корешков победил Ларкина на турнире Bellator и Rizin
Отдел единоборств «СЭ»
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Андрей Корешков.
Непростая победа ученика Александра Шлеменко.

Утром 30 июля в Токио, Япония, проходит совместный турнир Bellator и Rizin. Кард открыл поединок российского бойца Андрея Корешкова, который встретился с американцем Лоренцом Ларкиным.

Поединок стал реваншем: в октябре 2019-го Корешков уступил Ларкину раздельным решением судей на турнире Bellator 229 в Калифорнии. Тогда только один из трех судей отдал победу россиянину, и решение выглядело крайне спорным. Спустя почти четыре года Корешков получил возможность не только отквитать поражение, но и приблизиться к титульному шансу.

Андрей Корешков и Лоренц Ларкин.

После поражения от Ларкина Корешков больше не проигрывал. Перед вторым поединком он шел на серии из четырех побед — над Адриано Родригесом, Сабахом Хомаси, Ченсом Ренкаунтром и Леонардо Кавалейро. Из перечисленных бойцов только Хомаси избежал финиша.

Ларкин же не проигрывает с 2017 года. Американец победил в семи из восьми последних поединков. В прошлом бою он жестко нокаутировал Мухаммеда Берхамова — ранее бой с ним же у Ларкина был признан несостоявшимся из-за запрещенных ударов по затылку.

Ларкин начал бой с агрессивного прессинга. Американец выбрасывал джебы, а Корешков отвечал киками. Российский боец действовал разнообразнее и быстрее, хотя центр клетки занял именно Ларкин. В середине раунда Корешков оформил успешный тейкдаун и прижал соперника к сетке. Корешков пытался стянуть Ларкина на канвас, но американец здорово защищался и заодно отдыхал. За полминуты до сирены Ларкин прихватил шею Корешкова в гильотину, но развить из этого что-то опасное не получилось.

Андрей Корешков.

Во втором раунде Ларкин пытался работать на короткой дистанции, а Корешков отстреливался ударами ногами. Один из мидл-киков получился в точности таким же, как тот, которым он нокаутировал Ченса Ренкаунтра, но ребра Ларкина выдержали. Пытался Корешков и пройти в ноги, но в этот раз американец защищался лучше. У Ларкина заходили хлесткие локти, но большую часть второго отрезка бойцы провели в клинче.

На старте третьей пятиминутки бойцы действовали не слишком активно. По истечении минуты Корешков прошел в две ноги и попытался провернуть то же, что хотел сделать в первом раунде. Но в этот раз Ларкин решил не отсиживаться и встал. Американец стал действовать активнее, выбрасывал много ударов, в том числе летящее колено, которым, возможно, потряс российского бойца. Последнюю минуту боя соперники провели у сетки: Корешков пытался выполнить бросок, но этого сделать ему не удалось.

До объявления результата вряд ли кто-то точно понимал, кому поднимут руку. В этот раз результат получился зеркальным по отношению к первому. 29-28, 28-29, 29-28 — раздельным решением судей победил Корешков.

Слово Корешкову после поединка почему-то не дали, либо его речь не попала в эфир. Но следующим логичным поединком для ученика Александра Шлеменко, одержавшего пятую победу подряд, стал бы титульный бой против Ярослава Амосова. Единственный, кто может оспорить статус Корешкова как претендента — Джейсон Джексон, у которого шесть побед кряду.

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Bellator (Беллатор)
Андрей Корешков
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