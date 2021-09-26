Обзор турнира в Лас-Вегасе.

Полулегкий вес (титульный бой): Александр Волкановски (Австралия, 23-1) победил Брайана Ортегу (США, 15-2) — единогласное решение судей.

Великолепный бой. Самый популярный в мире обозреватель ММА Ариэль Хельвани даже назвал его лучшим боем года. Да, Волкановски выиграл все пять раундов, но в третьем раунде Ортега поставил его в очень неудобное положение. Брайан сбил Алекса левым прямым, накрыл и взял на гильотину. Австралийский македонец сумел вывернуться, затем сам пошел в атаку. В концовке раунда он уничтожал лежащего соперника у клетки — американского бойца спас гонг. В четвертом раунде джитсер Ортега вновь вышел на удушающий прием, но Волкановски снова спасся (на этот раз, впрочем, было проще).

Что поразило, так это стойкость Ортеги: в этом бою он принял 150 (!) ударов в голову. Впрочем, был в его карьере поединок и пожестче — с Максом Холлоуэем, который донес в цель больше 250 панчей.

Волкановски: «Я обычный человек, который создал себя тяжелым трудом. То, чего я добился, под силу каждому. Его сабмишены были очень опасными, я старался здесь не заигрываться. Он хорош, но не на моем уровне. Я старался изо всех сил залезть ему в голову до боя и, как мне показалось, залез. Но он все время возвращался сегодня в бой. За некоторые слова мне стыдно, я говорил глупости — с учетом того, что он доказал свой уровень».

Ортега: «Я думал, ему конец, когда поймал его в сабмишены. Мы тренировали эти варианты весь лагерь. Но этот маленький ублюдок *** какой жесткий. Он постоянно выскальзывал, и я подумал: «***!» Он чемпион по праву».

Unbelievable heart from both champ and challenger in this one ? #UFC266 pic.twitter.com/4n62JxXbtm — ESPN MMA (@espnmma) September 26, 2021

После боя решил высказаться Конор Макгрегор. Нет, он не похвалил Волкановски за прекрасный поединок. Как раз наоборот — написал гадость в Twitter. «Я бы отбил этому Волкановски голову, будто это мяч для регби. Хаха, он просто маленький пердун». Алекс же заявил в интервью ESPN, что следующий бой хочет провести именно с Макгрегором — или в полулегком весе, или в легком. Конор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах.

Текущие самые длинные победные серии в полулегком весе UFC:

— Александр Волкановски — 8*;

— Арнольд Аллен — 8;

— Гига Чикадзе — 7;

— Забит Магомедшарипов — 6;

— Мовсар Евлоев — 4*;

— Брайс Митчелл — 4*.

*У Волкановски 10 побед подряд в UFC, но одна в легком весе, а другая — в промежуточном. У Евлоева и Митчелла по пять побед подряд, но по одной — в промежуточном весе.

Наилегчайший вес (женщины, титульный бой): Валентина Шевченко (Кыргызстан, 22-3) победила Лорен Мерфи (США, 15-5) — технический нокаут (4-й раунд, 4:00).

У Валентины Шевченко просто нет достойных соперниц в ее весовой категории. Лорен Мерфи выиграла пять боев в UFC подряд, но не сумела составить Вале конкуренцию. То, что она была в конце концов разбита в четвертом раунде, — абсолютно логичное стечение обстоятельств. И как она била Мерфи... Словно это был не конец четвертого раунда, а конец первого — настолько свежо смотрелась Шевченко.

В своем весе она как Хабиб когда-то в мужском дивизионе до 70 кг. Правда, сама Валя не из тех, кто восхищается Хабибом Нурмагомедовым. В марте в интервью «СЭ» она призналась, что как боец ей нравится Конор Макгрегор. Ну а сам Конор сегодня написал в Twitter добрые слова про Шевченко. Вот такие: «Валентина, ты просто потрясающая».

Кстати, после пресс-конференции Валю попросили прокомментировать слова Хабиба насчет того, что ринг-герлз — самые ненужные люди в ММА. Шевченко с ним не согласилась: «Красивые девушки — украшение любого мероприятия. Я хочу, чтобы люди знали это. И никто не имеет права говорить, что они бесполезные. Они на своем месте с самого начала. Увидев красивую девушку на мероприятии, как мужчина вы получаете от этого удовольствие. Это мое послание».

11 декабря Аманда Нуньес будет защищать титул в женском легчайшем весе в бою против Джулианы Пеньи. Если Аманда победит (а в этом сомнений особо нет), то для UFC станет делом чести организовать их третий бой с Шевченко. В первых двух — в 2016 и 2017 годах — Нуньес победила, но с тех пор Валентина определенно стала сильнее. Плюс в их противостоянии есть конфликт: кажется, Аманда — единственный человек на Земле, к которому у Шевченко есть негатив.

У кого в истории женских дивизионов UFC больше всего побед в титульных боях:

— Аманда Нуньес — 9;

— Валентина Шевченко — 7;

— Йоанна Енджейчик — 6;

— Ронда Роузи — 6.

Средний вес: Робби Лоулер (США, 29-15) победил Ника Диаса (США, 26-10) — технический нокаут (3-й раунд, 0:44).

Вообще в UFC не очень любят ветеранские бои — чтобы дрались люди, которые начали выступать еще в 2001 году.

Это был реванш. Страшно представить, но первый бой между Лоулером и Диасом состоялся 2 апреля 2004 года — на турнире UFC 47. Президентом США был Джордж Буш, Федор Емельяненко выступал в Pride, а в России его никто не знал, Георгий Ярцев готовился повезти сборную России по футболу на чемпионат Европы в Португалии. Так вот, тогда 20-летний Диас победил 22-летнего Лоулера нокаутом — нанес правый хук, после которого Робби рухнул на канвас лицом вниз. Воспоминания Диаса о том бое можете прочитать здесь — в материале нашего эксперта в области UFC Никиты Горшенина.

17 years in the making!



Who else can't wait for Nick Diaz vs Robbie Lawler rematch at #UFC266?! pic.twitter.com/6Vl2JSabCn — UFC Europe (@UFCEurope) September 21, 2021

Впоследствии Диас стал чемпионом Strikeforce в полусреднем весе, а Лоулер — чемпионом UFC. Лоулер карьеру не прерывал, а вот Диас отсутствовал в клетке более шести лет (после боя с Андерсоном Силвой в январе 2015-го он попался на допинге, за что был дисквалифицирован на пять лет, потом наказание сократили на два года, но возвращаться, как мы видим, он не торопился).

Диас начал бой с удара ногой в прыжке с разворота. Момент напомнил аналогичный старт Фабрисио Вердума в поединке с Трэвисом Брауном. Но если Вердум попал, то Ник промазал — да и вообще проатаковал неуклюже, после чего сразу напропускал ударов. Диас выдержал натиск, а потом сам начал поддавливать — больше того, начал перебивать Лоулера, накидывая много ударов. Мы увидели зрелищный бой в стойке! Пусть Ник и был с пузом, а Робби стал медленнее, чем в свои лучшие времена, в несколько раз.

Во втором раунде Лоулер увеличил давление, стал попадать все чаще и чаще. В третьем раунде напор Робби преобразовался в нокаут. Он попал правым боковым, после которого Ник упал, а затем добавил левый апперкот, разбил сопернику нос. Лоулер не стал добивать Диаса, а призвал подняться в стойку — чтобы продолжить рубку. Однако Ник отказался продолжать бой.

Робби Лоулер: «Такого боя я и ожидал от него — что он будет давить и пытаться сломать меня. Такие бои я люблю. Я поймал его несколькими хорошими ударами в корпус, но он здорово перекрывался, уклонялся, чтобы погасить эти удары. Но я был неумолим. Нокаут? Я очень люблю правый чек-хук. Ник очень жесткий, я его очень уважаю, он мотивировал меня работать в этом лагере».

Ник Диас: «Я рад, что, по крайней мере, дал людям шоу. Понимал, что что-то подобное меня и ждет. Никаких оправданий. Я прошел через большой стресс перед этим боем, потому что долго не выступал. Я даже не понимаю, как этот бой был утвержден. Робби был в отличной форме. Я же знал, что уже рассыпаюсь, и не хотел устраивать из этого еще больший треш».

Robbie Lawler evens the score with Nick Diaz at #UFC266@Ruthless_RL wins by TKO when Nick Diaz couldn't get back to his feet. pic.twitter.com/UHmEqYkPUb — ESPN MMA (@espnmma) September 26, 2021

И последний любопытный факт: бой между Диасом и Лоулером был рассчитан на пять раундов, хотя не был даже со-главным событием UFC 266. Зато был тем событием, благодаря которому американцы могли побежать покупать PPV.

Тяжелый вес: Кертис Блейдс (США, 15-3-1) победил Жаирзиньо Розенструйка (Суринам, 12-3) — единогласное решение судей.

Блейдс (4-й номер рейтинга) не стал рисковать в бою с опаснейшим панчером Розенструйком (6-й номер рейтинга) и сделал ставку на то, что умеет лучше всего, — переводить и контролировать. Трех тейкдаунов и последующих активных действий в партере хватило для победы, но все же нахватал Кертис прилично — достаточно посмотреть на его лицо. Ну а как он выдержал мощнейший удар коленом — вообще удивительно.

«В третьем раунде я уже с трудом видел глазом, — сказал Блейдс в октагон-интервью. — План на бой был драться осторожно, я не хотел снова пропустить панч, которого не увидел. Понимаю, что это не то, что хотят видеть фаны, но мне нужна была победа. Что дальше? Победитель или проигравший в паре Нганну — Ган, Стипе или Джонс».

Наилегчайший вес (женщины): Джессика Андраде (Бразилия, 22-9) победила Синтию Калвилью (США, 9-3) — технический нокаут (1-й раунд, 4:51).

Jessica Andrade defeats Cynthia Calvillo via first round TKO (4:54) #UFC266 pic.twitter.com/9oyfH9qOMg — mma.punches (@mma_punches) September 26, 2021

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (Грузия, 14-4) победил Марлона Мораеса (Бразилия, 23-9-1) — технический нокаут (2-й раунд, 4:25).

В первом раунде Двалишвили дважды упал в нокдаун, но выжил и в концовке пятиминутки едва сам не финишировал бразильского ударника граунд-энд-паундом. Все решилось во втором раунде, когда грузин сбил Мораеса правым кроссом, законтролировал в партере, а потом забил. Более подробно о бое можно прочитать тут.

Это седьмая победа Двалишвили подряд. Кроме того, как выявил Никита Горшенин, Мераб обогнал Хабиба Нурмагомедова по числу тейкдаунов в UFC.

Лидеры по числу успешных тейкдаунов в истории UFC:

— Жорж Сен-Пьер — 90;

— Глейсон Тибау — 84;

— Деметриус Джонсон — 74;

— Фрэнки Эдгар — 70;

— Клэй Гуида — 70;

— Ник Лентц — 69;

— Дэмьен Майя — 68;

— Кертис Блейдс — 65;

— Мераб Двалишвили — 63;

— Хабиб Нурмагомедов , Колби Ковингтон, Джонни Хендрикс — по 61.

При этом Двалишвили набрал 63 тейкдауна быстрее всех в истории UFC — и с большим запасом. Ближайший по скорости набора — Деметриус Джонсон. У него было 63 тейкдауна после 16 боев в UFC. У Двалишвили — после 9.

Легкий вес: Дэн Хукер (Новая Зеландия, 20-6) победил Насрата Хакпараста (Германия, 13-6) — единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Крис Дакас (США, 12-3) победил Шамиля Абдурахимова (Россия, 20-6) — технический нокаут (2-й раунд, 1:23).

Это был четвертый бой Дакаса в UFC. Он победил во всех — и во всех нокаутом (при том, что Крис — джитсер). Абдурахимов, не выступавший два года, был на седьмом месте в рейтинге тяжеловесов UFC. Вероятно, теперь Дакас (10-й номер рейтинга) займет его место.

«Я не хотел торопить события сегодня, для меня новый опыт — драться перед такой аудиторией, — сказал 31-летний Дакас в октагон-интервью. — Считаю, что я дважды сегодня его финишировал. Бонусы в 50 тысяч входят у меня уже в привычку, и сегодня мне должны, по идее, выплатить сразу два. Что дальше? Есть три варианта. Стипе, победитель пары Блейдс — Розенструйк и победитель боя Волкова и Тыбуры. Я возьму любого из них в соперники».

I am 100% convinced that shamil abdurakhimov has rabies??? trust me, I'm a veterinarian? #UFC266

pic.twitter.com/1tZaO6QBje — Heels of Steel (@MartinCrespo197) September 26, 2021

Текущие самые длинные серии из досрочных побед в UFC:

— Франсис Нганну — 5 досрочных побед подряд;

— Крис Дакас — 4;

— Том Аспиналл — 4;

— Висенте Люке — 4.

Наилегчайший вес (женщины): Тайла Сантос (Бразилия, 18-1) победила Роксанн Модаффери (США, 25-19) — единогласное решение судей.

Легкий вес: Джэлин Тернер (США, 11-5) победил Уроша Медича (США, 7-1) — удушающий прием (1-й раунд, 4:01).

Jalin Turner freou o hype do Uros Medic, que vinha nocauteando todo mundo no primeiro round e perdeu a invencibilidade. UFC, baby. https://t.co/2tCDxvOtZS — Igor Melotto (@MMAmelotto) September 26, 2021

Средний вес: Ник Максимов (США, 7-0) победил Коди Брандейджа (США, 6-2) — единогласное решение судей.

Максимов выиграл бой в Dana White's Contender Series еще в ноябре прошлого года, так что можно сказать, что его дебют в UFC затянулся. Отец Максимова — русский. Ник по-русски не говорит, но свои корни ценит и даже сделал татуировку с изображением храма Василия Блаженного. Николас тренируется вместе с Ником и Нейтом Диасами. И сегодня исполнилась его мечта — он выступил в карде, где дрался один из легендарных братьев (Ник).

Любимый российский боец Ника — Федор Емельяненко. «Мое мнение, что пиковый Федор побил бы любого бойца. Вероятно, он самый лучший... Один из самых лучших бойцов в истории — олдскульный Федор», — сказал он «СЭ» накануне боя. А вот фанатом Хабиба Максимов не является — впрочем, по-другому и быть не может, Ник же из команды Диасов.

Полусредний вес: Мэтью Семелсбергер (США, 9-3) победил Мартина Сано (США, 4-3) — нокаут (1-й раунд, 00:15).