Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»

История развития фрик-шоу в России.

Телепроект «Окна» появился на экранах в 2000-х и сразу же стал очень популярным. Программа была сделана по аналогу «Шоу Джерри Спрингера», которая выходила в Британии. Суть проекта — разбор семейных конфликтов. Каждый выпуск был посвящен одному конфликту в семье. В студии участники ссоры должны были разобраться между собой. Зачастую герои даже дрались. Ведущим «Окон» был Дмитрий Нагиев. Вспоминаем легендарный телепроект.

Дмитрий Нагиев в шоу «Окна».

Ирландский боец Конор Макгрегор — один из самых известных и эпатажных спортсменов современности. Славу ему принесла манера выделяться и устраивать шоу перед своими боями. Вспомнить хотя бы его перепалки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Это настоящая классика жанра. Однако уже сейчас ирландцу составить конкуренцию могут многие. Фрик-токи любит публика, поэтому их и становится все больше. Даже не профессиональные спортсмены, а просто медийные люди, которые предпочитают набирать лайки в интернете разными способами, тоже ввязались в это. Именно поэтому сегодня получило большую популярность направление «треш-бои». Это когда непрофессиональные бойцы выходят на ринг и сражаются друг против друга. Принимал участие в подобных поединках даже депутат Госдумы Виталий Милонов, который выходил против актера Никиты Джигурды. Блогеры Монгол и Руки Базуки набрали практически 3 миллиона просмотров своим поединком. А берут свои истоки фрик-бои в 2000-х, когда драки стали показывать по телевидению в ток-шоу. Первыми стали легендарные «Окна».

Схема программы была следующей: Нагиев рассказывал о конфликте, после чего по очереди приглашались его участники, которые представляли свои позиции. Также участие принимали и свидетели ситуаций. Примечательно, что в шоу разрешались нецензурная лексика и драки, для которых специально в студии дежурила «служба безопасности». Как только разборки заканчивались, звучал гонг. Потом слово давали зрителям, это было особенностью данного шоу, на каждого приглашенного давалось всего десять секунд.

История создания

Предполагалось, что шоу выйдет на телеканале РТР (ныне «Россия-1»), но из-за скандальности и употребления нецензурной речи было принято решение отказать этому проекту.

Поэтому первые выпуски показали на телеканале СТС, в тот период, когда новым генеральным директором канала был назначен Александр Роднянский. Он изначально не согласовывал этот проект, поэтому программа выходила в эфир меньше двух месяцев.

Кадр из шоу «Окна».

Роднянский прокомментировал: «Мы выражаем благодарность «Окнам», так как шоу смогло привлечь внимание телезрителей. Совершенно очевидно, что далее программа не сможет играть для СТС ту роль, которую сыграла последние два месяца. Мы приняли решение отказаться от «Окон» по причине развития конкуренции, не соответствующей экономическому характеру развития телерынка, а связанной с борьбой за рейтинг. Телеканал не будет заложником шантажа».

Дальше началась череда странных решений Валерия Комиссарова. Сначала он предлагал руководству СТС оставить программу, взамен обещал увеличить бюджет в два раза и выдать предоплату в стопроцентном размере на сезон вперед. Предложение было отклонено. Комиссаров решил продать шоу ТВС (ныне нет в эфире), и уже когда программа была в сетке вещания, анонсы крутили по ТВ, Валерий за день до эфира отказывает продюсеру. Скоро вышли анонсы, что с июля 2002 года шоу будет выходить в эфире ТНТ. Примечательно, что с эфиром на ТНТ помогал именно Роднянский. «Окна» выходили три года. Популярность данного шоу положила начало таких программ на СТС, как «Большой куш» с Отаром Кушанашвили и «Девичьи слезы» с Вероникой Кастро и Ксенией Белой. Хотя успеха «Окон» они так и не добились.

Последние эпизоды вышли в феврале 2005 года. В пресс-службе телеканала заявили: «Спустя три года, что выходили «Окна», имидж телеканала изменился, программа слишком устарела. Рейтинги упали. Тем более что ТНТ теперь позиционирует себя как реальное телевидение, а «Окна» — это все-таки шоу подстав».

Шоу фриков

Шоу телезрители смотрели из-за драк. Самая яркая была в сентябре 2002 года, где в одном из выпусков случилась массовая потасовка, в которой досталось и Нагиеву.

Супруги Александр и Екатерина мечтали расписаться в эфире программы. Но церемонию бракосочетания прервал мужчина в платье невесты. Он утверждал, что Александр нетрадиционной ориентации. Также пригласили в студию первую жену Александра, которая призналась, что мужчина в платье — некто иной, как актер, которого она сама пригласила. Женщина так пыталась отговорить соперницу. В результате перебранки жених напал на мужчину в платье.

Дальше пошли оскорбления в адрес друг друга. Началась массовая драка, на помощь вышла охрана. Этого было недостаточно, все декорации стали падать, в ход шли и стулья со столами. И даже два раза взрывались телевизоры. Во время потасовки досталось и ведущему, которому пришлось вызывать скорую. Следующий выпуск был из больницы, где Нагиев лежал с сотрясением мозга. Спустя много лет Дмитрий Нагиев в интервью для YouTube-канала «ВДудь» сказал, что драка была постановочной.

В шоу зачастую приглашали звезд. Такую программу не мог пропустить и эпатажный политик Владимир Жириновский. В один из эфиров он пришел, чтобы рассудить семейную пару, которая погрязла в изменах через эротические сновидения. Эфир был яркий: Владимир Вольфович тогда даже признался, что ему снится лишь, как хоронят Зюганова, а после и вовсе спровоцировал драку, поцеловав главную героиню.

По признанию продюсеров, людей для шоу брали практически с улицы, и некоторые действительно были не вполне нормальными, но они прекрасно вживались в нужные роли и готовы были драться. Около 80 процентов драк были реальными.

Ведущий Дмитрий Нагиев

Изначально на роль ведущего претендовали двое: Дмитрий Нагиев и Николай Фоменко. Удача улыбнулась Дмитрию.

Нагиев признался: «Существуют разные стадии популярности. Первая имеет название «Не важно, что я делаю, важно только то, что я существую». Поэтому, когда я был ведущим «Окон», именно это я и делал — просто-напросто доказывал, что я есть. Других предложений не было, и мне приходилось выполнять то, что надо было делать. Конечно, бывали моменты, когда на съемках меня посещали мысли из серии: «Господи, что я тут делаю и как я тут оказался?!» Как только я получил предложение вести «Окна», сначала я подумал, что это деньги, еще и пропуск в Москву, возможность обрасти связями как-никак. Такой шанс нельзя было терять! В «Окнах» же я был лишь сторонним наблюдателем, не более того».

Кстати, именно на «Окнах» Дмитрий Нагиев придумал свое знаменитое прощание: «Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока!»