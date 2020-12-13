Джек Лондон был бы доволен.

В истории UFC были десятки равных титульных боев, где ничья казалась единственно справедливым исходом, но судьи в ММА не любят этот результат, предпочитая высасывать из пальца победу для одной из сторон. Ничьи тормозят дивизионы, снижают эмоциональный накал послематчевого обсуждения и слишком усложняют рекорды бойцов, растягивая их вширь (при ничьей у рекорда появляется третья колонка 1-1-1).

Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду.

Однако поединок Дейвисона Фигейредо и Брэндона Морено стал редчайшим исключением, когда ничья урегулировала ситуацию не только технически (вклад обоих бойцов в победу был примерно одинаковым), но и морально — и Фигейредо, и Морено отдали тонну здоровья и ментальной энергии, поэтому обделить кого-то было бы убийственно обидно.

Фигуредо в среднем требовалось 17 ударов для нокдауна. Морено съел 95 и не покачнулся

У каждого из бойцов в этот вечер висел на груди невидимый волшебный оберег, который помог уберечься от главного оружия соперника. Оберег Фигейредо спас его — прошедшего две адских весогонки за 21 день и никогда не отличавшегося выносливостью — от активности и молодости Морено, а амулет мексиканца чудодейственным образом сохранял его в сознании после сокрушительных ударов соперника.

То, что тащил сегодня подбородок Брэндона, даже нельзя назвать крепостью, это было подлинное бессмертие.

Поединок Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду.

Морено выдержал 95 значимых ударов в голову, ни разу не пошатнулся, не упал в нокдаун и тем более в нокаут. Чтобы понимать, о чем речь — в предыдущих боях Фигейредо на 95 значимых ударов в голову накупил четыре нокдауна и один нокаут. А 177 значимых ударов в голову во всех его предыдущих боях UFC принесли бразильцу и вовсе 10 нокдаунов и четыре нокдауна. То есть Дейвисону требовалось 17,7 удара в голову в среднем, чтобы уронить соперника. Морено не упал от 95 бомб (т.е. в одиночку съел больше половины объема ударов других соперников бразильца) и устоял. Более того, в четвертом раунде уже сам Морено едва не свалил закачавшегося от ударов Фигейредо.

Подбородок Морено — это мексиканская магия. О ней писал еще 100 лет назад Джек Лондон

Трудно объяснить феномен подбородка Морено, но, возможно, боксерское понятие mexican chin — это не просто художественный образ. За стойкостью и непробиваемостью мексиканцев может стоять и нечто нематериальное, что еще 109 лет описал Джек Лондон в своем маленьком рассказе-бриллианте «Мексиканец»:

«Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса — ничего для него не значило.

Поединок Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду.

Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

... В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя.

Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу же, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное — было маской.

.. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника — ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами...".

Морено выглядит, как милый мальчик, но он отец троих детей, который прошел через безденежье и неудачи

Придает весу выступлению Морено и то, что он перенес тычок в глаз, тяжелейший удар в пах (который дал его запыхавшемуся сопернику 5 минут на восстановление дыхание), а в конце боя еще и получил травму плеча. Но, конечно, будет неправильно хвалить мексиканца только за выдержку и подбородок. Он много двигался, не давая сопернику-снайперу прицелиться, борол Фигейредо (что успешно делали еще Брукс и Формига), много бросал быстрый джеб, видя, что Дейвисон не работает отходами ногами, а делает ставку на уклоны и активную работу корпусом — после двух раундов таких уклонов Фигейредо подсел и начал лениться активно убирать голову, из-за чего стал больше пропускать.

Поединок Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду.

И, конечно, хваля подбородок Морено, просто нельзя не отметить челюсть самого Фигейредо. Он пропустил еще больше соперника, и пусть эти удары были собирательные, не нокаутирующего значения, но их объем был огромен (113 в голову за бой), и во многие из них Брэндон вкладывал всего себя. Ближе всего к финишу в этом бою был как раз мексиканец, когда едва не забил соперника у сетки в конце 4-го раунда.

Морено прилично увеличил сегодня свою фан-базу — милый ребенок, который показывал Фигуредо на дуэли взглядов сердечко и расплывался искренней улыбкой добряка, в клетке оказался суровым мексиканским повстанцем, готовым умереть за победу. Однако и за клеткой Брэндон, несмотря на свои 27 лет и полудетское обаяние и голос — далеко не беззаботный мальчик. Это многодетный отец, который кормит и воспитывает троих дочерей.

Это закаленный жизнью мужчина, которого два года назад выбросили из UFC за два поражения подряд, он оказался без денег и в ситуации, когда у его дочери открылось серьезное заболевание желудка.

Морено все еще может стать 3-м бойцом в истории UFC, которого вернулся после увольнения и взял пояс

Сегодня Морено мог стать (и он по-прежнему сохраняет такой шанс) третьим бойцом в истории UFC, который был когда-то уволен из промоушена за поражения, но затем вернулся и взял пояс. Первым прошел по этому пути Робби Лоулер, которого зеленым в 2004-м уволили за два поражения (он вернулся в UFC только девять лет спустя). Он вернулся в UFC только девять лет спустя, а в 2014-м завоевал чемпионский титул. Потом такой сценарий повторил Фабрисио Вердум. Когда-то он был уволен после поражения страшным нокаутом Джуниору дос Сантосу, однако через четыре года, в 2012-м, снова оказался в UFС, а в 2015-м стал чемпионом, задушив казавшегося непобедимым Кейна Веласкеса. С Морено контракт был расторгнут в мае 2018-го (он проиграл Петтису и Пантойе и подвис с рекордом 3-2), но в 2019-м вернулся в лигу и с тех пор идет без поражений (3-0-2).

Морено только 27 лет, он никогда не проигрывал досрочно по профессионалам (за 25 боев), это суперсовременный, неумолимо приближающийся к титулу флайвейт, который сегодня получил крупнейший опыт в карьере. Получил, конечно, в комплекте с огромным ущербом, но если то, что «пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника — ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами...» — будет по-прежнему жить внутри Мексиканца, кто сможет его остановить?