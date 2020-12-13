Месиво в чемпионском бою UFC: Фигейредо отстоял пояс и отправился в больницу

Обзор турнира UFC 256.

Полулегкий вес (до 66,2 кг): Чейз Хупер (США) победил Питера Барретта (США) — сабмишен (болевой на ногу), 3-й раунд, 3:02.

21-летний Хупер, внешне абсолютно не похожий на бойца, проиграл первые два раунда, а в третьем вышел на болевой на ногу через иманари-ролл, редкий способ перевода соперника (фишка Тони Фергюсона). Хукер долго пытался зафиксировать ногу Барретта в нужном для себя положении, раздергивал его ударами руками в голову и в итоге сделал то, что хотел: его соперник постучал. Теперь рекорд Чейза в UFC 2-1.

Chase Hooper doin Chase Hooper things pic.twitter.com/CushBYkKUx — ShayMyName (@ImShannonTho) December 13, 2020

Минимальный вес (до 52,6 кг), женщины: Тесиа Торрес (США) победила Сэм Хьюз (США) — ТКО (остановка по решению врача), 1-й раунд, 05:00.

Полулегкий вес (до 66,2 кг): Гэвин Такер (Канада) победил Билли Карантильо (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес (до 70,8 кг): Рафаэль Физиев (Киргизия) победил Ренато Мойкано (Бразилия) — КО, 1-й раунд, 4:05.

Физиев — азербайджанец, родился в Казахстане, потом переехал в Киргизию, а сейчас живет в Таиланде. Рафаэль сделал хорошую карьеру в муйа-тай, а в UFC пришел с рекордом 6-0 в ММА и в том числе благодаря удивительной пластичности, а именно тому, как в стиле Нео из «Матрицы» увернулся от удара ногой в бою. Физиев неудачно стартовал в UFC, проиграв нокаутом Магомеду Мустафаеву, но затем выиграл два боя — у Алекса Уайта и Марка Диакисе (в этом поединке он повторил трюк в стиле Нео).

На UFC 256 его соперником стал Ренато Мойкано — человек, который знатно пошумел в полулегком весе: побеждал Зубайру Тухугову, Келвина Каттара, Каба Суонсона. Однако Физиев задавил бразильца. Рафаэль сразу навязал ему высокий темп, а в начале 5-й минуты прикончил соперника великолепной комбинацией: левый апперкот в корпус, правый хук в голову, левый хук в голову, добивание.

На днях Физиев дал интервью «СЭ». Если хотите узнать об этом бойце больше — рекомендуем к прочтению.

Полулегкий вес (до 66,2 кг): Каб Суонсон (США) победил Даниэля Пинеду (США) — КО, 2-й раунд, 1:52.

Это первая досрочная победа Каба Суонсона в июле 2013 года.

Тяжелый вес (до 120,7 кг): Сирил Ган (Франция) победил Джуниора дос Сантоса (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд, 2:34.

Несмотря на то, что дос Сантос — бывший чемпион UFC в тяжелом весе да и вообще великий боец, фаворитом считался, вроде бы, неопытный Ган (6-0 в ММА). Уж настолько хорош этот французский громила. В первом раунде Ган не форсировал события, действовал аккуратно, разбивая бразильца ударами ногами (работал по всем этажам). А еще постоянно менял стойки и прекрасно двигался — будто бы он и не тяж вовсе (при этом рост Сирила — 196 см, а вес — 110 кг). Во втором раунде Ган потряс дос Сантоса джебом, после чего тот стал пятиться. Сирил добавил удар локтем, Джуниор развернулся к нему спиной, после чего француз ударил локтем еще раз. Бразилец упал, рефери остановил поединок.

Дос Сантос стал возмущаться, указывая на то, что последний удар Гана был нелегальным — в затылок. Однако на что рассчитывал Джуниор, когда поворачивался спиной к противнику, зачем подставлялся? Да и удар пришелся за ухо, а не в затылок.

JDS is pissed but it looks good to me pic.twitter.com/Q6pQroqvRh — ShayMyName (@ImShannonTho) December 13, 2020

Комментаторы боя Джо Роган и Даниэль Кормье сошлись во мнении, что Ган нокаутировал дос Сантоса легально. Сам же победитель сказал следующее:

«Я переживал после победы, потому что не знал, разрешенный ли это был удар или нет. Он [дос Сантос] сказал мне, что запрещенный... Вот повтор — да, немного за голову удар зашел, хотя он поворачивал голову. Не знаю, немного есть, да... Я рад, что проделанная работа окупилась, доволен результатом».

Подробно о таланте Сирила Гана можно прочитать здесь.

Средний вес (до 84,4 кг): Кевин Холланд (США) победил Роналдо Соузу (Бразилия) — КО, 1-й раунд, 1:45.

В этом году было много восторгов от выступлений Хамзата Чимаева — когда он за 10 дней выиграл два боя в UFC. Но достижение Холланда впечатляет еще больше — за семь месяцев он выиграл пять боев (четыре — КО/ТКО)! Сегодня же он потушил легенду — Жакаре Соузу. Американец показал всем тем, кто говорит «не хочу смотреть спорт, где бьют лежачих», что нокаутировать можно и находясь на спине. Жакаре поплыл после хаммерфистов Холланда, а потом был жестко добит.

После боя Холланд заявил, что хотел бы выступить уже через неделю — и желательно, чтобы его соперником стал Чимаев. Конечно, ничего такого не будет, но решимость Кевина вызывает уважение. Холланду 28 лет, и до 2020-го его рекорд был 15-5, т. е. ничего выдающегося. Этот же год в его исполнении — без вопросов выдающийся.

Kevin Holland by crazy ass KO pic.twitter.com/rUDtcQ67NL — ShayMyName (@ImShannonTho) December 13, 2020

Минимальный вес (до 52,6 кг), женщины: Маккензи Дерн (США) победила Вирну Жандиробу (Бразилия) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес (до 70,8 кг): Чарльз Оливейра (Бразилия) победил Тони Фергюсона (США) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).

Подробно о втором подряд поражении Тони Фергюсона можно прочитать здесь.

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Дейвисон Фигейредо (Бразилия) — Брэндон Морено (Мексика) — ничья (48-46, 47-47, 47-47). Бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Безусловно, очень яркий турнир UFC 256 украсил титульный бой — один из лучших титульных боев не только в 2020 году, а вообще за последние годы. И это при том, что эти красавцы, Фигейредо и Морено, дрались всего-то три недели назад. Две весогонки за такой короткий срок — неприятная история, но это не помешало этим бравым мужчинам подарить фэнам ММА лихую зарубу.

После того, как бразилец не смог финишировать мексиканца в первых двух раундах, казалось, что ему может не хватить бензобака. Хватило. В том числе благодаря удару в пах, который хоть и лишил Фигейредо балла, зато дал возможность передохнуть целых пять минут. Морено был лучше в третьем раунде и в четвертом (едва не финишировал бразильца), в пятом же Фигейредо пришел в себя. Ничья (четвертая в чемпионском бою в истории UFC) — вполне справедливый итог. Ждем реванша!

«Я чувствую себя чемпионом, чувствовал себя им в каждом раунде, — сказал Фигейредо сразу после боя. — До боя что-то случилось с моим желудком, занеслась инфекция, я пробыл в больнице до 2 часов ночи. Я проделал хорошую работу сегодня, в этом бою осталась моя кровь, мой пот и мои слезы. Ничья? С меня сняли балл. Я тыкнул в глаз не специально, ударил в пах не специально. Хотел нокаутировать его в первом раунде, но бой прошел 5 раундов, так бывает. Реванш? Если они поставят его напротив меня, я буду готов. Думаю, с полным лагерем я смогу нейтрализовать его сильные стороны. Сейчас я хочу вернуться домой к семье и отдохнуть».

На пресс-конференции глава UFC Дана Уайт сообщил, что Фигейредо потребовалась срочная госпитализация. Также Уайт подчеркнул, что Фигейредо — претендент на звание лучшего бойца 2020 года (3 досрочные победы, 1 ничья, завоевал пояс).

Бонусы по итогам UFC 256 (по $ 50 000):

— Рафаэль Физиев и Кевин Холланд — лучшее выступление вечера;

— Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено — лучший бой вечера.