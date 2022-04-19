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«Я верю в силу отдыха». Деметриус Джонсон — одна из немногих легенд, кто брал два выходных в неделю

Никита Горшенин
Корреспондент
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Деметриус Джонсон.
Фото USA Today Sports
Перезагрузил организм благодаря лишнему выходному.

12-кратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон 10 раз за время выступления в промоушене заходил в 5-й раунд и никогда не выглядел усталым.

Более того, он — рекордсмен UFC по количеству финишей в 5-м раунде — армбар с Кеджи Хоригучи за секунду до конца боя, армбар с Морагой — за 1:17 до финального гонга, и армбар с Рэем Боргом — за 1,5 минуты до конца. Три армбара в 5-м раунде титульных боев — этому даже сложно подобрать какую-то оценку.

Джонсон финиширует Рэя Борга летящим армбаром после слэма. Фото mmafighting
Джонсон финиширует Рэя Борга летящим армбаром после слэма.
mmafighting

Свою нереальную выносливость Джонсон частично объяснял умением распределять силы, которому он научился во время занятий бегом по пересеченной местности. Кросс-кантри — это такой вид аэробного соревнования, где управление темпом не менее, а то и более важно чистой физической готовности. Другие два важных компонента тренировочной системы Деметриуса — он никогда не гонял много веса и уделял значительное внимание отдыху. Не просто методам восстановления, а именно количеству релаксации.

Начиная с 2015 года, второй половины карьеры в UFC, Мышонок перешел на схему с двумя выходными в кэмпе, что для современных чемпионов, наверное, возмутительный подход. Тем не менее, один лишний день отдыха никак на результаты Джонсона не повлиял — он выигрывал еще три года, провел 5 защит, финишировал Генри Сехудо и хоть и проиграл ему в реванше, но не выглядел физически истощенным или сдавшим. О решении отдыхать больше и роли релаксации Деметриус как-то рассказал в интервью Men's Health Mag.

— Какое тренировочное нововведение, может быть, упражнение — поменяло тебя больше всего физически, оказало самый долговременный эффект?

— Отдых. Некоторые считают, чем больше ты тренируешься, тем лучше, но это может ударить по твоему организму. Я несколько раз встречался с известными актерами, которые набирали мышечную массу к какому-то фильму, например, с Тейлором Ротнером, когда он качался к «Сумеркам». Он сказал мне: «Я увеличил потребление калорий, работал в зале, но не было такого, что каждый день я качал пресс. Я уделял время отдыху и давал моему телу строиться, набирать массу». Отдых — огромный фактор, благодаря ему ты пожинаешь плоды того труда, который проделал в зале. У меня лично два полных выходных в неделю, я верю в силу отдыха.

— Как ты относишься к работе со своим весом — подтягиваниям, отжиманиям, приседаниям?

— Я очень сильно верю в эту работу. Все, что от меня требуется в бою — это бросать 145-фунтового человека. Окей, формально он весит 125 фунтов, но на деле, в 125 фунтах он находится где-то 5 минут. Поэтому подтягивания, отжимания, приседания более уместны, чем лишние, бесполезные мыщцы. Эти мышцы красиво выглядят, и я, например, работаю над их внешним видом, когда готовлю себя к пляжному сезону. Вот к пляжному режиму я уже качаюсь так, чтобы выглядеть эффектно. Но когда готовлюсь к бою, мои тренировки выглядят уже совершенно по-другому — мне уже нужна функциональность мышц, конкретные силовые показатели, я развиваю конкретные системы тела, скажем так. Цель — найти золотую середину между выносливостью и силой. Чтобы я мог драться хоть всю ночь и при этом, когда выпадет возможность и позиция довести нокаутирующий удар, у меня должно хватить силы в этом ударе.

— Какие травмы у тебя бывают?

— В тренировках я всегда что-то тяну. В последнем кэмпе потянул подколенную мышцу (popliteus — мышцу бедра задней группы — прим.), травмировал ребро. В этом кэмпе мы много работали над долговременным кардио. Я бегал по 5 миль (8 км) в понедельник, среду и пятницу. Мой тренер сказал мне: «Эй, цель — пробегать 5 миль за 30 минут», поэтому я постоянно заставлял себя прибавлять, чтобы улучшать время. Режим у меня был такой — 5 миль я пробегал утром, потом отдыхал, кушал куриную грудку с коричневым рисом и огурцами, пил много воды и вечером проводил еще одну тренировку. 5 раундов на лапах, грэпплинг и отработка техник.

Фото из соцсетей Джонсона.
Фото из соцсетей Джонсона.

Во вторник у меня было плавание в первой половине дня, а вечером — 5 жестких раундов спарринга, иногда 7 раундов. После этого — отработка муай-тай техник. В среду утром — опять 5 миль. Это жесткий режим, поэтому отдых очень важен. Люди спрашивают у меня: «Ты готовишься к бою за мировой титул, сколько дней в неделю ты тренируешься??». Окей, понедельник, вторник, среда, пятница — одна тренировка, в субботу — две, в четверг и воскресенье — выходной. В итоге — два полноценных выходных. Я провожу время с семьей, кушаю, отдыхаю, кайфую. Раньше я работал практически без выходных, но со временем начал сильно утомляться. Мы сделали полный выходной в четверг, но в пятницу — после дня отдыха — я также чувствовал себя изношенным и побитым. Тогда мы добавили еще один выходной — в воскресенье. Ко второму бою с Додсоном я подходил свежим и обновленным как никогда. Решение сделать два выходных перезагрузило мой организм.

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