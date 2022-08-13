«Дацика пробили». Александр Емельяненко про фиаско Рыжего Тарзана

Легендарный боец утверждает, что Вячеслав перестал ходить в спортзал, хотя их бой уже совсем скоро.

Вячеслав Дацик потерпел болезненное поражение на турнире Hardcore Boxing. Он отправил Ислама Каримова в нокдаун уже на 10-й секунде боя, но затем был разбит — Каримов выиграл рубку. Все кончилось в начале второго раунда, когда Ислам снова крепко попал, и рефери остановил поединок.

24 сентября Дацик проведет боксерский бой с Александром Емельяненко. Еще месяц назад казалось, что у Александра нет шансов — но теперь Емельяненко постоянно тренируется в Академии единоборств РМК и выглядит уже вполне себе неплохо. В субботу он посетил турнир RCC Intro, где дал интервью «СЭ» — о поражении Дацика.

— Ужасный бой, — сказал Емельяненко. — Я очень расстроен за физическую форму, за кондиции Дацика, за его манеру ведения боя. Очень разочаровало меня это. Насколько мне известно, он перестал заниматься спортом, после боя продолжил жить на кухне, наедать пузо себе, лишние килограммы. Не знаю, как он выйдет и будет против меня драться.

— Так его же ждет бой против вас, против самого принципиального для него соперника...

***

Тут в интервью ворвался Магомед Исмаилов. Он обнял Емельяненко.

Исмаилов: Саша... Саша...

Емельяненко: Мой друг, привет! Хехехе. Лысая башка пришел!

Исмаилов: Саш, ну как ты? Рад тебя видеть!

Емельяненко: Сейчас быстренько...

Исмаилов: Все-все, не мешаю!

Я: Мы тут бой Дацика обсуждаем.

Исмаилов: Саша схавает его!

Емельяненко: Булка с маслом!

Исмаилов: Я обнял [Емельяненко] и понял...

Емельяненко: Жесткий!

Исмаилов: Да, очень жесткий, Саша!

Емельяненко: Когда мы по боксу?

Исмаилов: Ты давай Дацика подключай, меня зачем?

Емельяненко: Ты же хотел по боксу подраться! Стоишь на месте — ноги не работают!

Исмаилов: Саш, я желаю тебе удачи в бою с Дациком! Ты как себя чувствуешь, ниче?

Емельяненко: Отлично. Набираю, набираю. Устал очень сильно. Бегаю, прыгаю!

Исмаилов: Значит, все правильно. Обнимаю тебя!

Емельяненко: Все, давай. Сейчас освобожусь, подойду.

***

— Вот так встреча.

— Неожиданно, да. Думаю: что за наглец такой ворвался, когда мы пишем. А потом смотрю: ооо, так это же Мага, друг!

— Вы ему сейчас бой предложили — в шутку или нет?

— Да нет, мы дрались с ним уже. В принципе, показать, что бойцы ММА... Сейчас очень много внимания привлекают именно не когда боксеры выходят на ринг, а когда выходят бойцы ММА, обычные люди, далекие от спорта, от выступлений. Это привлекает к спорту еще больше внимания. Это пропаганда спорта, здорового образа жизни. Тянуть народ в спортзалы, с улицы молодежь тянуть — чтобы они занимались и перестали хулиганить. Я сам на улице вырос и знаю, что это такое: если не будет никакого посыла от спортсменов, которые нравятся своими выступлениями, про спорт тогда забудут.

ММА по рейтингам сейчас обогнали все виды спорта, кроме футбола. Бокс упал, все упало. Не так интересно смотреть, наблюдать. А ММА у нас — вон, в каждом фитнес-центре все занимаются смешанными единоборствами.

Я сейчас записался... Мне предложили играть за футбольный клуб «Катюша». Там собраны медийные личности. Кто как может — тот так и пинает мяч.

— Это Медиалига?

— Медиалига, да. На четыре месяца. Сказал, что на первую игру у меня не получится приехать — потому что я готовлюсь, выступаю. Но как приеду... Я, вроде бы, уже освещал у себя в соцсетях эту новость.

— Вы центральный защитник?

— Не знаю. Я выбрал себе третий номер. Куда поставят... Я сейчас набрал хорошую форму, много бегаю. В полузащите буду играть.

— Считается, что у Дацика очень крепкая челюсть. Что скажете про его держалку?

— Да нет. Уже не раз было доказано, что Дацик падает. А в боксе есть специальный регламент, что если промоушен берет боксера, ведет его, а когда тот падает в нокаут, то понимает, что он будет постоянно падать — его пробили. А Дацика очень часто отправляли спать. После нокаутов — я более чем уверен — он не проводил никаких восстановительных действий. Не капался, не восстанавливался. Выходит на кухню, наедается и дальше спит, наедает пузо. Не восстанавливается. Пробили Дацика.

— Иван Штырков, с которым вы тренируетесь, сказал, что основная опасность от Дацика для вас будет исходить в первые минуту-полторы.

— Первые минуты, первые секунды — как раз всегда самые опасные. Потому что бойцы свежие, сильно заряженные на удар, заряжают из-под жопы, сильно выкладываются. Но после первого раунда сдуваются, у них уходят скорость, пыл, падают и функционал, и физика, и выносливость.

Я очень хорошо изучил Дацика. Приблизительно понимаю, знаю, как он будет вести бой. Я ко всему готовлюсь. В зале занимаюсь с профессионалами, которые бьют не слабее Дацика.

— Что скажете тем, кто все еще считают Дацика фаворитом боя с вами?

— Лохи. Пусть смотрят и научатся разбираться в спорте, не делают скоропоспешных выводов и заключений. И пусть извинятся за свое... Предвзятое, скоропостижное мнение в отношении меня.