«Все жаловались: как с ним работать? Мага никого не жалеет». Спарринг-партнеры и бывшие соперники — об Анкалаеве

Чтобы попасть в клуб «Горец», Магомед прошел через спарринг с Кличко.

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 282, в главном поединке которого Магомед Анкалаев будет биться за пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем. В преддверии боя «СЭ» собрал высказывания спарринг-партнеров, друзей и соперников Магомеда о его бойцовских и человеческих качествах.

Тренер Анкалаева Сухраб Магомедов в августе 2020-го рассказал «СЭ» о традиции, по которой в клуб «Горец» принимают новичков. Испытание прошел и Магомед.

— А как Анкалаева приняли в зал? У вас ведь в «Горце» определенный отбор есть, невозможно, чтобы человек с улицы пришел и его сразу взяли.

— Мы принимаем в зал уже более-менее подготовленных спортсменов. Мы проводим спарринг. В общей сложности он проходит пять минут. С двумя соперниками: 2,5 минуты — с одним, 2,5 минуты — с другим. Магомед прошел.

— А с кем он спарринговал?

— Не помню, с кем он работал. Магомед, с кем ты работал? (Обратился к находящемуся в комнате Анкалаеву.) А, Кличко. Кажется, он работал с Рамазаном Эмеевым — у него был спарринг. И еще с одним парнем.

— Подождите, вы сказали слово «Кличко»?

— У нас парень был один. У него прозвище было Кличко.

— А почему такое прозвище?

— Он был похож техникой бокса на Кличко.

Штырков: «Когда попытался сделать проход Анкалаеву, будто в стену врезался»

Боец RCC Иван Штырков не раз спарринговал с Магомедом Анкалаевым. Полутяжеловес поделился впечатлениями от работы с претендентом на пояс UFC.

— А можно поподробнее о спаррингах с Магомедом Анкалаевым? Чем он смог тебя удивить и чем ты удивил его в свою очередь? И смог ли? — спросил у Штыркова корреспондент «СЭ» Ислам Бабаджанов в ноябре 2021-го.

— Удивил ли я его, не знаю. Как он сказал, я выгляжу на 120 килограмм, когда я ему сказал, что вешу 105. Наверное, только этим, внешним видом, потому что Магомед Анкалаев — это самородок. Знаете, говорят про людей — камень. Гамач. Вот он реально камень. Я в первый раз увидел такое сопротивление. Когда мы начали бороться, я проход попытался сделать, я как будто в стену врезался. То есть я-то парень неслабый, но этот человек от природы просто очень хорошо одарен. Это здорово, он это развивает.

Иван Штырков и Магомед Анкалаев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Его выносливость тоже поражает, на самом деле, в 93 кг. У него все данные для того, чтобы потихоньку, потихоньку... и очень грамотно, на самом деле, у него все сейчас в UFC происходит. Его не кидали под суперкамней или под каких-то топов. Он идет по хорошим спортсменам, делает отличные бои (разговор состоялся в ноябре 2021-го. - Прим. «СЭ»). Что мне нравится, они не досрочные для него, а это очень дорого стоит. Прекрасная борьба Магомеда, но почему-то он ее не показывает. Он очень круто борется, на самом деле. Он не устает в ней, выносливость очень хорошая.

Гамзатов: «Все жаловались: как с ним работать? Мага никого не жалеет»

Экс-боец UFC Шамиль Гамзатов провел много спаррингов с Магомедом Анкалаевым, большая часть из которых прошла в клубе «Горец», где оба начинали профессиональную карьеру.

— Сейчас если говорить, то с ним каждый спарринг ты запоминаешь. Ты домой идешь, у тебя все болит, голова гудит. С ним бывает нелегко, сильный очень и в борьбе, и со стойки. Как-то у нас даже такой момент произошел. К нам приехали очень много бойцов из России — оттуда, отсюда. Штырков там был, потом сейчас дрался парень на «Ахмате» за пояс в 93 кг (Олег Оленичев. - Прим. «СЭ»), потом еще Рагозин приезжал. И был день спаррингов. Все, кто с Анкалаевым стоял, я, Штырков, все жаловались: блин, как с ним работать? Он жесткий тип, не жалеет вообще. Он тогда готовился как раз к Сантосу. С Магой легко не бывает. Если ты не готовишься, то с ним лучше на спаррингах не становиться.

Шамиль Гамзатов (слева) и Магомед Анкалаев (справа). Фото Соцсети Фото Соцсети

В принципе, в стойке то, что мы тренируем, чему нас постоянно тренер Сухраб учит, — срезать углы, работать постоянно, сближаться. Как это делает Мага, наверное, ни у кого это не получается. Вот эта работа, которую дает именно Сухраб Магомедов. Маге именно эта работа подходит.

Если бы не это поражение случайное [от Крэйга], непонятно, как он проиграл, даже сам не может объяснить, как так вышло, я думаю, он давно был бы чемпионом. Просто вот это поражение его очень оттолкнуло, ему пришлось эти девять побед подряд добывать. А так, если бы не это случайное поражение, то он бы уже был чемпионом. Думаю, эти два года он бы держал титул, не отдавал бы его.

С одной стороны, он, конечно, принял [поражение от Крэйга] как должное, так судьбой было предначертано. Но с другой стороны, он ушел в себя, уже так на улице не бывал, чтобы общаться. Времени отдыху мало уделял, был больше в работе, ушел конкретно в бои. Хотел как можно быстрее реабилитироваться, выиграть.

— Вы же помогали Александру Густафссону готовиться к Яну Блаховичу. Как-то Блаховича изучили в то время?

— Ну да, Блахович на тот момент был чуть другой боец все равно. Он был на грани увольнения, можно сказать. А после этого он перезапустился и стал совсем другим бойцом. Тогда он дрался однотипно, пытался повалить, удержать, бил. А потом со временем он нокаутером стал. И контроль лучше стал у него. В общем, он вырос. Обычно как бывает: до определенного пика доходишь в таком возрасте — и либо на одной волне идешь, либо как-то уже сдаешь. А Блахович такой боец — такое ощущение, что он до 40 лет растет, растет. И функционалка, и борьба. Колоссальную работу провел, видно. Я думаю, что Мага его переедет. Я не вижу, где Мага ему мог бы уступить. Разве что случайное попадание.

Маликов: «В ударной технике Анкалаев был очень корявый»

Известный по победе над Александром Емельяненко Магомед Маликов тоже начинал в «Горце», где встретил еще молодого Анкалаева. Сегодня бойцы тренируются в разных залах, но поддерживают общение.

— Именно в ударной технике он был очень корявый. Чувствовалось, что в нем физическая сила есть. Он был прям очень корявый, неудобный. Некоторые даже не хотели с ним работать, потому что могли от него травмироваться. Потому что он мог колено поднять или локоть поставить.

— У вас в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) есть фотография, где Магомед сидит рядом с вашей бабушкой. Вы написали, что он ее навестил. Как получилось это фото?

— Они делали конный переход, приуроченный к какому-то празднику. Мне кажется, ко Дню единства народов Дагестана. От точки А до точки Б где-то выходило то ли 38, то ли 45 километров. К вечеру они как раз доходили до моего села, а я не дома был. Брат там находился, он позвал их в гости. У нас принято, что когда ты понимаешь, что гость находится в селе, поблизости, без нас даже наши родственники могут подключиться, найти этого человека, пригласить, накормить. Если он с ночевкой остается — все условия создать для него, для его лошади, для его машины. У нас это из традиций, скажем так. Так он оказался у бабушки, и так они сфоткались.

Магомед Анкалаев и Магомед Маликов со своей бабушкой. Фото Соцсети

— Магомед рассказывал, что никогда не останется в стороне, если кого-то несправедливо оскорбляют. Помните ли ситуацию, когда он заступился за человека?

— Я знаю, что когда кто-то где-то неправильно высказывался, Магомед мог просто позвонить этому человеку и сказать: «Зачем ты это говоришь?» Хотя это его лично не касалось никак. Я как вижу, он справедливый, порядочный человек, на стороне не остается, когда этих людей знает. Я думаю, когда такой человек звонит, объясняет, до многих это быстрее доходит.

— То самое поражение Магомеда от Пола Крэйга. Как он переживал? Или не переживал вообще?

— Я знаю, что он переживал это вначале. Потом переосмыслил, скорее всего. Когда он понял, что нолик в графе был как дополнительный груз, который на него давил с каждым боем все больше и больше. Мне кажется, это стало новой отправной точкой в его карьере, чтобы он перезапустил себя.

— Есть ли какие-то слабые стороны у Магомеда?

— Слабых сторон я не вижу в нем как у бойца. Мне кажется, он хочет научиться в ближнем бою жестко работать. Потому что все-таки мы видим, на встречных курсах он хорошо работает, на дистанции хорошо работает. Именно у сетки, в клинче, мне кажется, он хочет набрать мощь, чтобы в этом аспекте он тоже мог доминировать над соперником.

Молдавский: «Думаю, Анкалаев переедет Блаховича»

Боец Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский провел поединок против Магомеда Анкалаева во время любительской карьеры. Спортсмены встретились в финале чемпионата России-2015, который прошел в Омске. Анкалаев победил раздельным решением судей.

— Если в целом, то я думаю, что, конечно, Блаховича он переедет, — констатировал Молдавский.

— У Яна нет шансов?

— Я думаю, нет. Ну, как — шансы есть всегда. Но, я думаю, вряд ли Блахович сможет что-то придумать. Это бои, непредсказуемый вид спорта, может всякое быть, но по навыкам — я не думаю.

— Насколько Магомед поменялся спустя семь лет?

— Все мы поменялись. Тогда мы были любителями. У него уже были профессиональные бои, у меня еще не было. Какие-то вещи остаются, но понятно, что ты становишься лучше со временем, если продолжаешь тренироваться, развиваться. [Анкалаев] такой же собранный, так же борется — понятно, что все эти навыки он улучшил.

— Какие вы видите слабые стороны у Магомеда? Если они есть.

— Ну, пропустить может. Но это все могут. Борется хорошо, бьет — тоже. Если судить по его поражениям по любителям и в профессионалах, иногда он может попасться на какие-нибудь удушающие. В любителях он тогда на мире проиграл треугольником, и вот как-то так получилось у него в профессионалах. Но это называть слабым местом... Просто ситуация так сложилась.

— Это больше случайность?

— Ну, как случайность. Я не могу сказать, что в боях случайность [возможна]. Случайность — это если ты зашел в клетку и ногу подвернул. А если тебя задушили, это не случайность. Ты же попался на это. Просто не был готов к тому моменту. Сказать, что у него прямо плохие защиты от сабмишенов, я вряд ли смогу. Но вот была пара ситуаций. Сказать, что Блахович делает треугольники, — вряд ли.

Немков: «Анкалаев делает все для победы, но бои не такие красочные»

Чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков также бился с Анкалаевым в любителях. На чемпионате России-2014 в Ханты-Мансийске Магомед победил единогласным решением судей. Мнение об Анкалаеве Вадим высказал в ноябре 2022-го — до того как поединок Магомеда с Блаховичем стал титульным.

— Думаю, Магомед выиграет решением, не будет особо рисковать. Будет передвигаться. Одиночные там, двойки кидать. Борьбы, я думаю, будет мало, будет бой проходить больше в стойке.

— А ты видишь у Анкалаева какие-то слабости?

— Особо не рассматривал как соперника. Не знаю, реально у него на высоком уровне борьба и ударка. И дышит, и тактически работает грамотно. Делает все для победы, ничего лишнего. Из-за этого, может быть, у него не такие красочные бои получаются. И из-за этого, может, у него столько побед в UFC и титульника еще нет.

Гришин: «Магомед признал, что по запискам три раунда я вел»

Боец UFC Максим Гришин также был соперником Анкалаева, но уже в профессионалах. Они встретились в финале «Гран-при WFCA» среди полутяжеловесов в 2016-м. Магомед победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

— У него тренеры очень качественные, и вообще Магомед — очень качественный спортсмен, обученный ударной технике. Я рад был с ним встретиться на тот момент. Бой был хороший, интересный, непростой лично для меня. И что потом меня все-таки очень удивило, Магомед признал, что по запискам три раунда я вел вроде как. Записки я не видел — по словам судейской коллегии. В четвертом раунде получилось то, что получилось. Пропустил с левой, добил он меня ногой, и судья остановил вовремя поединок.

Я сейчас смотрю, он очень много работает над физикой в UFC PI. Он технически очень обученный, очень крутой пацан, мне очень с ним нравится. Он много раз меня приглашал к себе в Дагестан на подготовку. К сожалению, то я не в форме, то подготовка не совпадает. Меня приглашает Магомед, но не приглашает Сухраб. Я говорю: «Сухраб, пока ты меня не позовешь, я не приеду, все». У нас с Сухрабом очень добрые отношения, вообще классные парни. Но Мага ко мне как к старшему относится, потому что я старше, кавказское воспитание играет свою роль. А с Сухрабом мы стараемся в ментальный пинг-понг играть.

— Блахович считает, что у него больше шансов в пятираундовом бою. Вы согласны с этим?

— Возможно. Не могу сказать. Я думаю, что там вообще равные шансы, на самом деле. У меня предвзятое отношение — я хотел бы, чтобы выиграл Магомед, чтобы очередной пояс UFC приехал в Москву, в Махачкалу, в Россию в целом. Он представитель клуба «Ахмат», мы под знаменами страны несем знамена клуба. Если холодно, есть шансы [у Блаховича]: банка, левый боковой, гуляет. То есть он левый боковой может закидывать. Даже тот бой с Рокхолдом, но Рокхолд там подрасслабленный был. Он такой корявый, тяжело, конечно. Надо повнимательнее с ним быть и все.