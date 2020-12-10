Боец ММА Гаджимурад Антигулов в среду провел прямой эфир в Instagram, где коротко высказался насчет конфликта на свадьбе 21 ноября, в котором он принял участие.

В начале декабря в сети появилось видео со свадьбы, где Антигулов бросает предметом в сторону стола, за которым находились женщины, а затем получает по лицу от мужчины по имени Расул, после чего в зале начинается драка. По свидетельству очевидцев, Антигулов был в состоянии алкогольного опьянения, а друг бойца ММА сильно избил Расула, сломав тому лицевую кость. На этой неделе стало известно о том, что конфликт между Антигуловым и Биляловым урегулирован.

Во время прямого эфира Антигулову в чат постоянно писали сообщения по поводу того, что произошло на свадьбе, в том числе агрессивного характера («Давай один на один выскочи со мной» и т.д.). Он старался их игнорировать, но все-таки оставил несколько комментариев:

«Просто люди хотели походу шоу. Хайп-майп. Из-за этого раскрутили. Не знаю, обычная свадьба была».

«Я никогда не переживаю, чего мне переживать. Сам заставлю переживать».

«Если кто-то хочет увидеться или вопрос задать — номер оставлю. А так чанду не говорите».

«Толпа? Где толпа — туда и один приеду. Давайте, Салам Алейкум всем, а то как бабы начали разговаривать» (после этого эфир был прекращен).

Также во время прямого эфира Антигулов назвал место, в котором находится (кафе в Махачкале), пригласив туда всех, кто хочет с ним пообщаться.

На счету 31-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА (2-4 в UFC). Последний бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину. Это был заключительный поединок Антигулова по контракту с UFC. Сейчас он свободный агент.

Антигулов поражение от Гришина не признает — он считает, что бой был остановлен слишком рано. «Реванш? Что я ему проиграл что ли, чтобы ему реванш давать? Он же знает прекрасно. Бой как остановили вообще?» — сказал Антигулов во время прямого эфира.