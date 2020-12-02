Скандал в Дагестане: экс-бойца UFC ударили на свадьбе, теперь его обидчик в больнице

Говорят, Гаджимурад Антигулов был пьян и спровоцировал конфликт.

Боец UFC Гаджимурад Антигулов попал в большой скандал. В сети появилось видео, как он на свадьбе атакует мужчину по имени Расул, но тот сбивает его с ног метким ударом. После этого в зале начинается драка.

Трехминутное видео сначала было опубликовано в Instagram kavkaz_izvestia. На видео мужчины смотрят запись с камеры видеонаблюдения. Запись начинается с того, что сидящий за столом Антигулов бросает предметом, похожим на кофейную чашку, в сторону стола, за которым находились женщины. «Опять что-то кинул!» — говорит мужчина за кадром. «Уже в других!» — отмечает его собеседник. Мимо стола Антигулова проходит мужчина в кепке и светлой рубашке. Он ведет двух мальчиков. «Вот Расул подошел, получается. Увидел это все», — говорит мужчина за кадром. Расул подходит к Антигулову и что-то ему говорит — похоже, что вполне мирно. Один из мужских голосов за кадром отмечает, что Расул с Гаджимурадом «знакомы по интернету».

Затем Антигулов снова заводится. Расул подходит к нему во второй раз и успокаивает — они жмут руки. Через некоторое время Расул просит подняться мужчину в темной одежде, сидящего рядом с Гаджимурадом. Они начинают о чем-то говорить. Антигулов внезапно вскакивает и толкает Расула в плечо. Тот мгновенно наносит двойку: первый удар летит мимо — куда-то вбок (будто он пытался ударить товарища Гаджимурада), а вот второй залетает точно в челюсть бойца UFC. Антигулов падает, потом встает, затем снова падает и снова встает, хватает со стола вазу, бежит в атаку... После этого начинается куча-мала, а мужчина в темной одежде достает пистолет (мужчину пытается удержать женщина).

Как пишет BAZA, конфликт удалось замять без вмешательства полиции. В соцсетях же появилась информация, что Расулу «сломали лицо». Скриншоты из сторис Instagram:

Сторис Instagram. Фото Instagram

Сторис Instagram. Фото Instagram

Instagram Life Dagestan опубликовал аудиосообщения очевидцев драки. Вот что они сказали:

«Его [Антигулова] ушатал боксер бывший, взросляк, Расул зовут его. Мы его хорошо знаем».

«На чохской свадьбе (Чох — селение в Дагестане. — Прим. «СЭ») они вдвоем набухались, короче [Антигулов и мужчина в темной одежде]. Он кидаться начал, тот подошел, здравый [Расул] подошел, объяснил: эй, так не делайте. Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил».

«Он же [Расул] с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошелся, пошел к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью — лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Все переломано у него, в больнице лежит. Те потом узнали, что это брат Мурада, телефон отключили. У него брат там есть, спортбаза в Гунибе... Очень серьезный парень Мурад».

Как пишет Life Dagestan, пьяный Антигулов бросал на стол женщинам косточки и тарелки, а еще ругался матом, после чего «человек» (видимо, Расул) сделал ему замечание.

Антигулова жестко хейтят в дагестанских группах. Например, в сообществе DAGESTAN [MMA](tm) | UFC FIGHTER пользователь Шамиль Муртузалиев выдал такую информацию (за ее подлинность не ручаемся): «Я, если честно, не раз слышал, что Гаджимурад пьяный исполняет на свадьбах. Еще год назад слышал о нем такие разговоры». А вот что там же написал пользователь Умар Назибеков: «Мне один знакомый говорил, который работал в ресторане, что он там бухой бывает, я даже не хотел верить, и вот сам своими глазами увидел». Расула же люди называют настоящим мужчиной. Судя по всему, он родом из аула Чох, а в настоящий момент проживает в Каспийске (если верить тому, что пишут в комментариях).

Антигулову 31 год. Он был чемпионом АСВ в полутяжелом весе, а в 2016 году перешел в UFC. В сильнейшей лиге мира выиграл два первых боя, войдя в топ-15 рейтинга полутяжей, но потом потерпел четыре поражения подряд, последнее — в октябре этого года от Максима Гришина (ТКО). Поединок с Гришиным стал заключительным для Антигулова по контракту с UFC. Новый договор ему не предложили и наверняка не предложат.

Антигулов случившееся на свадьбе еще никак не прокомментировал. Он не самый словоохотливый человек — достаточно посмотреть на его Instagram, где 90 процентов подписей к фото «я с братьями». Но в этой ситуации молчание Гаджимураду точно не поможет — в Дагестане историю с дракой встретили крайне негативно.