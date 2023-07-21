Биография Александра Шлеменко: жизнь российского бойца ММА

История известного спортсмена.

Александр Павлович Шлеменко

Прозвище: Шторм

Дата рождения: 20 мая 1984 года

Место рождения: Омск

Рост: 184

Весовая категория: средняя (84 кг)

Статистика: 62-15

Данные Александра Шлеменко

Александру Шлеменко 39 лет. Его рост — 184 см, вес — 84,4 кг (по последним показателям). Размах рук составляет 180 см.

Детство и юность Александра Шлеменко

Будущий боец-чемпион с самого раннего детства интересовался спортом. Родители были заняты работой, чтобы обеспечить семью. Мальчик много времени проводил на улице, но она его нисколько не испортила — а только сделала сильнее.

«Я все детство провел на улице: с утра до вечера гулял. Родители, как и у большинства других земляков, работали, чтобы обеспечить семью. Я не скажу, что мной вообще не занимались, но значительную роль сыграла улица. Я рос на улице. Сейчас я от многих слышу фразу «нужно вырывать детей с улицы». Я считаю, нужно, наоборот, отправлять детей на улицу. Дома сидеть — плохо. Если дети играют на улице в различные игры, если есть инфраструктура для этого, хороший двор, те же спортивные площадки, почему бы нет?» — рассказал Шлеменко ngs55.ru.

В шесть лет Александра отдали в секцию китайских боевых искусств — ушу. С семи он занимался кикбоксингом — и свою первую награду получил именно в этой дисциплине. Также Шлеменко пробовал себя в лыжных гонках, греко-римской борьбе, дзюдо и тайском боксе.

Еще будучи мальчиком, он смотрел записи боев UFC и размышлял о возможной карьере в профессиональных смешанных единоборствах. Его вдохновил пример Федора Емельяненко, который не только стал известным спортсменом, но и обеспечил этим свою семью.

Фото totalmma.ru

Спортивная карьера Александра Шлеменко

В 2004 году начал выступать на профессиональном уровне. Александр проходил подготовку под руководством Владимира Анатольевича Зборовского в клубе «Сатурн-Профи» в Омске. Его официальный дебют состоялся на этапе Кубка России по панкратиону под эгидой Международного совета по абсолютным поединкам (IAFC). За вечер Шлеменко провел два боя и в обоих одержал победу техническим нокаутом.

Стиль Александра Шлеменко

Эксперты оценивают стиль российского бойца как крайне агрессивный. Шлеменко часто стремится завершить поединки техническим нокаутом — об этом говорит его статистика. Из 61 победы 32 завершились досрочно. Также Александр наносит большое количество силовых ударов, что характерно для него — с разворота.

Sherdog дважды включал россиянина в список самых жестоких бойцов ММА за его манеру ведения боя. А журнал GQ называл его лучшим спортсменом России в 2016 году.

В каких промоушенах выступал Александр Шлеменко

За свою карьеру российский боец сотрудничал с такими промоушенами, как M-1 Global, League S-70, Fight Nights, SFL, ShoXC, Jungle Fight. Но наибольших успехов Шлеменко достиг на турнирах под эгидой американской организации Bellator MMA, в которой состоял чуть ли не с самого момента ее основания. Александр дважды выигрывал «Гран-при» промоушена и трижды защищал титул чемпиона.

Последний бой в Bellator Шлеменко провел в октябре 2018 года, уступив своему соотечественнику Анатолию Токову. Александр заявил Sportbox.ru, что рад окончанию контракта, так как промоушен буквально убивал его карьеру: «Контракт не разрывали, боев не давали и держали в постоянном напряжении».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Достижения Александра Шлеменко

Чемпион мира по современному панкратиону

Чемпион Азии по современному панкратиону

Чемпион России и обладатель Кубка России по панкратиону

Многократный победитель этапов Кубка России по современному панкратиону

Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою

Двукратный победитель «Гран-при Bellator» в среднем весе (2010, 2011)

Третий чемпион Bellator в среднем весе (2013—2014, 3 защиты)

Победитель «Гран-при M-1 Global» в среднем весе Фото Федор Успенский, «СЭ»

Личная жизнь Александра Шлеменко

В 2012 году боец вступил в брак со своей давней подругой по имени Алена. Свою будущую жену Александр нашел в собственном доме — девушка жила там же, где и ее супруг. Шлеменко присматривался к ней некоторое время и вдруг понял, что она — та самая.

«Я не романтик, у меня везде холодный расчет. Я посчитал, что мне подходит человек. Поговорил с ее мамой, рассказал о своих намерениях. У нас процесс был немного затяжной. Я познакомился со своей женой рано, ей было 15 лет. Я за ней какое-то время еще «присматривал»: был рядом, но с прицелом на будущее. А сделал очень просто: на 16-летие я подарил ей золотое кольцо», — поделился боец с ngs55.ru.

В семье Алены и Александра родилось четверо детей, две дочери и три сына:Ангелина (2013), Святослав (2015), Аксинья (2017), Александр (2020) и Златослав (2022). Шлеменко рассказывал, что сильно привязан к своей семье, которая часто сопровождает его в поездках в полном составе и присутствует в зале во время поединков.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Чем занимается сейчас Александр Шлеменко

Одновременно с бойцовской карьерой Шлеменко занимается и тренерской деятельностью. Он получил образование в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта — окончил факультет игровых видов спорта и единоборств, обучался на кафедре теории и методики восточных единоборств. В настоящее время Александр — успешный тренер по ММА. В 2013 году он открыл в родном Омске авторскую школу боевых искусств «Шторм».

Также он является общественным деятелем, который выступает за здоровый образ жизни и против алкоголизации страны. Известно, что сам Шлеменко не употребляет спиртного — горячительных напитков не было даже на его собственной свадьбе.

Александр также имеет свой собственный видеоблог, в котором общается с подписчиками, дает им советы и рассуждает на актуальные темы из мира ММА. В родном городе боец также открыл несколько бесплатных площадок для занятий спортом на свежем воздухе. Также снимался в различных рекламных кампаниях, посвященных здоровому образу жизни.

Является патриотом страны и агитирует за воспитание подрастающего поколения в том же духе.

Shlemenko Fighting Championship

В июне 2021 года боец объявил о создании нового собственного MMA-промоушена. Первый турнир под эгидой лиги состоялся в этом же месяце.

Бой с Алексом Оливейрой

21 июля Шлеменко проведет поединок с бразильцем Алексом Оливейрой на турнире SFC 8. Противостояние экс-чемпиона Bellator в среднем весе и бывшего бойца UFC станет главным событием вечера единоборств в Омске. 19 июля Шторм и Бразильский Ковбой уложились в лимит среднего веса. На официальном взвешивании Шлеменко показал 84,4 кг, а Оливейра — 82,7 кг.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Гонорары Александра Шлеменко

По словам президента лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева, выступление экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко может стоит от 100 тысяч долларов.

«Это от 100 тысяч долларов и больше. Есть у нас с Сашей договоренность, что мы не называем цифр тютелька в тютельку. Но это была моя просьба, потому что я не хочу давать рынку лишние посылы, так как потом приходят бойцы и говорят: «А я хочу зарабатывать как Шлеменко». Но понятно, что Шлеменко стоит и сто, и двести, и триста тысяч в определенных моментах», — заявил Гаджиев matchtv.

По данным СМИ, Шлеменко за всю свою карьеру заработал более 15 миллионов долларов. Однако за участие в предстоящем поединке с Алексом Оливейрой под эгидой собственной лиги SFC Александр может не получить ровным счетом ничего.

«За поединок я получу гонорар, только если что-то останется. Не смейтесь. У нас Андрей Корешков так же выступал. Я ему сказал: «Мне тебе нечем заплатить на данный момент. Но я поищу и найду спонсора».

Вот и у меня так — есть бюджет турнира. Я не хочу его раскрывать. Всегда бывают непредвиденные расходы. Есть они и сейчас — немаленькие. Готов пожертвовать собой ради нашего общего дела», — заявил боец MMA.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где живет Александр Шлеменко

Российский боец вырос и практически всю жизнь прожил в одном из самых депрессивных районов Омска — Московка-2. Несмотря на то что здесь проживают люди, которые способны даже напасть на случайных прохожих, переезжать спортсмен не намерен:

«Почему не выезжаю? Ну, родина. Я там был маленький, бегал. Не знаю, как другим. Но только там, когда я туда заезжаю, у меня появляются какие-то воспоминания. Приятные воспоминания. Вспоминаю, как я учился ездить на мотоцикле по лесам, как я по этим лесам кросс бегал, как по сугробам бегал — тренировался», — рассказал Шлеменко в интервью Лютикову в январе 2021-го.

Социальные сети Александра Шлеменко

«ВКонтакте»: https://vk.com/id8542517

Twitter: https://twitter.com/StormShlemenko

Instagram*: https://www.instagram.com/alexandershlemenko/

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.