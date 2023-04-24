«Джонс будет врезаться в Сергея». Разбираем с тренером Павловича бой с Блейдсом, а также Дэвиса и Гарсию

Большой разговор после главных боев выходных.

В минувшие выходные в боевых вида спорта прошла два огромных поединка — Сергей Павлович подрался с Кертисом Блейдсом в ММА, а Джервонта Дэвис с Райаном Гарсией — в боксе.

Оба события мы обсудили с бывшим тренером Павловича по боксу Артемом Баэрой.

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— Как вам бой Сергея?

— Хороший поединок. Сергей все правильно делал в бою. Начал с правильной дистанции, чувствовал дистанцию, работал на ногах. Использовал апперкоты, которые пугали Блейдса и не давали ему проходить.Тактически все сделал хорошо.

— В начале поединка казалось, что Сергею было некомфортно. Блейдс выбивал опору лоукиками и навстречу попадал.

— Да, были моменты, когда Сергей шел [и пропускал навстречу], это была тактическая заготовка Блейдса, он так готовился к бою. Его основная задача была не борьба, а именно вот эти перехваты атаки. Он ставил блоки и перехватывал правой рукой. Он встретил так раза три, и левым хуком он встречал. На этом он и готовил всю свою работу — именно на перехвате атаки и на контратаках. Я думаю, что когда Блейдс попадал, он чувствовал, что это никак не влияет на Сергея, его не ведет от этих ударов, он так же сосредоточен. В психологическом плане Блейдс понял, что он попадает, но ничего за этим не следует.

А Сергей, когда сближался, он наоборот — да, пропускал удар, но сам он делал два, три, четыре удара. Развивал свою атаку серийно. Тем самым он выигрывал эпизоды. В начале боя Блейдс попробовал лоукик, но не попал нормально, Сергей за счет работы ног, за счет чувства дистанции хорошо сделал защитное движение назад. И очень высокое давление было со стороны Сергея, и я думаю, что Блейдс себя некомфортно чувствовал.

— Если мы говорим о темпе, о запасе сил. Сергей ставил все на один-два раунда или он мог в высоком темпе все пять раундов работать?

— Я думаю, что он почувствовал, что он может дожать в первом раунде. Он мог дожать еще раньше, потому что он джебами попадал, и Блейдса прям вело. И правым оверхендом он попал сильно, когда Блейдс упал. Но просто не спешил. Это главное — не спешить. В тяжелом весе спешить не надо, потому что в тяжелом весе навстречу может попасть любой один удар, и бой на этом закончится. Поэтому он все делал правильно, правильно подходил, правильно контролировал свои силы и эмоции. Блейдс один раз попробовал сделать проход, но просто врезался в Сергея, ничего у него не получилось. И то, я думаю, что это, скорее всего, был уже такой спасательный проход, то есть он пытался как-то спастись, ну и дай-ка попробую, пойдет, не пойдет, на автомате, может, запрыгнул. Я уже говорил раньше, что в борьбе Блейдс вряд ли смог бы что-то там сделать с Сергеем, потому что у Сергея хорошая защита, я лично видел это на спаррингах, как он защищается от проходов. Он борьбу очень хорошо чувствует.

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— Вы всегда знали, что у Сергея такой гранитный подбородок? Даже взять бой с Туйвасой, от того левого бокового многие пошли бы спать, а Сергей спокойно выдержал.

— Да. Наблюдая спарринги, наблюдая бои, было видно, что он держит удар очень хорошо. Он непробитый боец, он молодой боец, он немного пропускал за свою карьеру, поэтому он так и держит хорошо удар. Ну и плюс, конечно, это природное что-то.

— Как вам в целом защита Сергея в стойке? Сможет ли он так же агрессивно работать с такими хитрыми ребятами, как Ган, Аспинэлл?

— С ними будет намного сложнее, потому что они и такие же взрывные, то есть по скорости они не уступают. По поводу Гана я не скажу, что у него там есть какой-то супернокаутирующий удар, но это тяжелый вес, одно попадание, в принципе, решает. Думаю, что Сергей все эти ошибки будет исправлять, будет работать над этим, потому что все это видно, и видно, над чем нужно работать.

— Сможет ли Джон Джонс переводить Сергея?

— Не знаю, Джон Джонс — это Джон Джонс, все знают, кто это такой. Я думаю, что Сергей будет под него готовиться очень серьезно, будет приглашать каких-то борцов. Сергей очень мощный, и перевести его так не так просто. Повалить, как Гана, у Джонса не получится, он будет в Сергея врезаться. В принципе, Блейдс — неплохой борец, даже хороший борец, у него много заслуг в борьбе. И ничего у него не получилось, он просто врезался и остановился, потому что у Сергея есть мощь, есть мышцы, есть сильные ноги у Сергея. В стойке, я думаю, Сергей будет прессинговать очень сильно. У него такой прессинг, он с таким напором давит, что это очень сильно чувствуется. Даже когда с ним работали на лапах, ты держишь лапы и постоянно чувствуешь на себе какое-то нависание. И от этого бойцы устают, у них теряется план, их задумки все просто рушатся, из-за такого прессинга. У Сергея очень большие шансы в этом бою...

— Когда держишь лапы Сергею, ощущается какая-то особая врожденная сила удара?

— Да, можете посмотреть у меня в Инстаграме, у меня руки прямо отлетали. Он бил, и руки улетают. Очень тяжело было держать лапы. И я всегда говорил, что у Сергея удар не только с правой руки сильный, у него и с левой руки сильный. Он с обеих рук бьет плотно. Его природа в этом наградила. И плюс — он очень любит физическую подготовку, очень любит тяжелые упражнения с жимами, с турниками, что еще придает прирост к его силе.

— Откуда у него такой хороший левый джеб? Туйвасу им уронил, Блейдса сегодня потряс.

— У него, конечно же, есть сила удара, и он чувствует момент. Он втыкает этот джеб, не просто бьет его, а прям втыкает. Это такая более профессиональная манера боксерская, когда ты таким толчковым движением пробиваешь удар, что наносит больше урона. В бою с Моррисом Грином он точно так же встретил контратакующим джебом, и Грин прям растерялся.

— Еще мне нравится этот странный длинный апперкот, он бьет его настолько длинно и далеко, как джеб. Абдурахимова им нокаутировал, сегодня зашел в решающую серию через него.

— В классическом боксе есть апперкоты разной длины. Есть короткий на ближней дистанции, на дальней дистанции есть длинный апперкот. Он бьется, в принципе, как прямой удар правой, только немного меняется траектория удара. И положение кулака немного другое, оно может видоизменяться, чтобы было удобнее пробить. Как будто ты пикой пробиваешь вперед. То есть если при обычном апперкоте кулак смотрит пальцами на тебя, то при этом апперкоте кулак чаще всего смотрит пальцами в сторону, влево.

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— Вообще, какой у Сергея самый тоннажный удар?

— Наверное, правый оверхенд — это его более коронный удар, можно назвать. Но

сейчас он, как видите, уже начал использовать и правый апперкот очень хорошо.

Правая рука у него сильная. Ну и левую надо чаще использовать, она у него тоже сильно бьет.

— Почему он кики совсем не использует? Это могло бы сильно его разнообразить, если бы он бил и в корпус ногой и так далее.

— Да, это могло бы разнообразить, но, в принципе-то, это и не нужно делать, если хватает использования рук. Даже в бою с Блейдсом, например, кидая кики, он бы мог под ноги Сергея подхватить. Сергей хорошо чувствует себя в ударах руками, бьет комбинационно, бьет серийно, бьет под разными углами, под очень неудобными углами. Посмотрите, когда он вот этот последний апперкот нанес, он начал бить удары... уже апперкоты, боковые, то есть очень под неудобными углами. Когда Блейдс находился близко... обычно в такие моменты соперник думает, что он более-менее в безопасности, потому что находится очень близко к сопернику. А у Сергея в этот момент просто вылетает под неудобным углом один апперкот, потом боковой под таким же неудобным углом.

— С кем сейчас стоит драться Сергею? Джонса можно ждать очень долго, а такие ребята, как Ган и Аспинэлл — большой риск, учитывая, что до титульника уже совсем близко.

— Я думаю, что ему не нужно брать такие бои. Ган, например, проиграл последний бой, проиграл разгромно, а Сергей выиграл шесть боев нокаутами. Гану нужен промежуточный бой, пускай он подерется, например, с тем же Блейдсом. У Аспинэлла долгий простой, я думаю, ему самому не нужен такой риск — выходить на Сергея сразу. Ему тоже нужен промежуточный бой. Сергею же нужно добиваться боя за пояс.

Артем Баэра. из личного архива

— Кто бьет сильнее — Нганну или Павлович?

— У Нганну побольше однопанчевых нокаутов, Сергей же больше доносит комбинаций, строит серии через комбинации. Я не думаю, что Сергей будет сильно уступать ему по силе.

— Сергей сказал, что ваши пути с ним разошлись, почему больше не работаете вместе?

— Я не получил визу и остался в Азии. И здесь, в Азии буду продолжать мою карьеру.

«Гарсии нужно было работать аккуратно, от джеба, а он стал наглеть и зашел на дистанцию Дэвиса»

— Гарсия разочаровал?

— Честно, я такого боя ожидал. Но я думал, что Гарсия будет немного более аккуратно действовать. Потому что в первом раунде он повел себя нагло, начал давить, прессинговать Гарсию, этого нельзя делать, потому что мы все знаем, как Дэвис любит встречать, как он любит бить на контратаках. Но Гарсия почему-то начал использовать среднюю дистанцию, хотя ему это вообще никак не нужно. Он должен был работать на дистанции подлиннее и стараться не подпускать к себе Дэвиса. А он, наоборот, сам начал наглеть и заходить в ту дистанцию, которая удобна Гарсии. И как раз таки во втором раунде получилось, что Гарсия очень близко подошел, начал бить хук... У него есть такая ошибка, он при нанесении хуков очень часто опускает заднюю руку, то есть убирает руку с подбородка. И как раз таки на этом моменте Дэвис его и подловил. Очень похожая ситуация была в бою Дэвиса с Ролли Ромеро.

Разочаровал, не разочаровал... Гарсия молодой еще боец, 23 или 24 года ему вроде. Я давал ему какой-то шанс сегодня, но только при условии, если бы он построил правильно тактически весь бой. Нокаут случился из-за того, что он опять зашел на дистанцию Дэвиса, сделал очень большой замах при нанесении хука, и на опережение Дэвис в этот момент попал ему по печени.

Фото Global Look Press

— Давайте чуть детальнее разберем этот удар, там же интересный момент, Дэвис у него пересидел внизу под руками и только потом ударил, после большой паузы.

— Да, он подсел, он подошел к нему, сблизился близко к корпусу, убрал голову вниз, потому что высокому противнику неудобно наносить какие-либо удары, когда у тебя кто-то находится на уровне живота. Дэвис дождался этого момента, еще в начальных раундах, когда он подходил близко к Гарсии, тот начинал сразу же бить его, старался пробить короткими ударами, и Дэвис находился на уровне своего роста, не подседал и пропускал удары, в клинче и короткие снизу-сбоку. А тут он сделал подсед, когда сблизился, подождал, когда пошел удар, и в этот момент контратаковал. Если вы видели тренировки Гарсии, он очень часто бьет размашисто, и здесь Дэвис чуть опередил его. И тоже удар такой получился очень неудобный, как такой толчок вперед в движение, полупрямой, полуснизу. Когда удар по печени прилетает, ты его не сразу ощущаешь. Я не сразу понял, что Гарсия что-то пропустил, но в повторах видно, что он сразу же все почувствовал, и даже глаза его немного поменялись.

— Мог он встать, если бы сильно захотел?

— Я думаю, тут больше психология, потому что когда он на счет 10 поднялся, то он, в принципе, мог бы продолжать бой. Он нормально шел, он нормально дышал. Если посмотреть те же бои Линареса с Ломаченко, или как Кэмпбелл пропустил от самого Гарсии, то там они после отсчета рефери еще не могли прийти в себя. А Гарсия, в принципе, встал и чувствовал себя нормально. И я думаю, что в каком-то моменте у него был расчет, что если бы потом Дэвис добил бы его, то это был бы уже не просто проигрыш ударом по печени, а проигрыш с серьезным уроном, были бы удары по голове, возможно, глубокий нокаут.

— Почему у Гарсии, несмотря на перевес в габаритах, размахе рук, очень высокую скорость рук, не доходил фирменный левый хук?

— Дошел он один раз, я даже записывал, по-моему, в пятом раунде он попал очень хорошо этим левым хуком, когда Дэвис сближался. Но почему не доходил в остальных раундах? Дэвис тоже очень хорошо контролировал свою дистанцию, постоянно своей передней рукой придерживал переднюю руку Гарсии, то есть его левый хук. Он постоянно по ней бил, наносил удары. Это, наверное, мешало Гарсии нанести этот удар. Главное, что нужно было делать Гарсии, это пробивать джеб, постоянно джеб, и делать обманное действие, что он пробивает джеб и потом пробивает хук, то есть прятать его. А он его наносил без всякой подготовки.

Фото Global Look Press

— А пробить корпус Дэвису было реально, как он пробил Кэмпбеллу?

— Он попробовал один раз, даже вроде бы попал ему по корпусу, но потом почему-то не стал развивать этот успех. Наверное, было некомфортно и неудобно из-за роста, Дэвис на голову ниже, и не очень удобно доставать его в корпус.

— Пиковый Василий Ломаченко победил бы Дэвиса?

— Пиковый Василий Ломаченко победил бы многих боксеров. Он совсем другой, уникальный боксер, очень высокого уровня, очень хорошая у него работа ног. Был бы интересный бой, я думаю, 50 на 50. Дэвис — тоже очень умный, очень думающий боец. Он прям видит все, он в боях где-то даже использует такие фишки, как спровоцировать соперника, что-то ему сказать, заставить его нервничать, раздражаться. Очень умно он работает.