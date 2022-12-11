Не ругайте UFC за Анкалаева. Это не футбол с деньгами шейхов и бандитов — промоушену нужно шоу, чтобы выжить

Дана Уайт выжимает максимум.

В прошедшую субботу Магомед Анкалаев и Ян Блахович скатали пятую ничью в истории титульных боев UFC.

Судьи отдали поляку три первых раунда, дагестанцу — два последних с 10-8 в пятом раунде. Решение вызвало много споров, 19 из 19 опрошенных ММА-порталов присудили победу Анкалаеву, и даже сам поляк попросил UFC отдать пояс его сопернику.

Разобраться в судейских критериях в UFC крайне проблематично. Во время стримов на Fight Pass промоушен показывает табличку с принципами подсчета очков, но эти принципы расплывчаты и непонятны.

Правила подсчета очков в UFC. Скриншот из стрима UFC Fight Pass

Выше всего оцениваются эффективные грэпплинг и ударка, далее — если потребуется — агрессия и контроль октагона. Понятие «эффективный грэпплинг» — очень смутное. Считается ли таковым чисто проведенный тейкдаун, но без развития? Или амплитудный тейкдаун? Или тейкдаун — это просто смена позиции и должны быть проход гарда, попытки приемов и удары? А как подсчитывается контроль в клинче? Кто получает очки — тот, кто просто лежит сверху, или тот, кто снизу, но который довел несколько острых локтей оттуда?

И что такое эффективная ударка, какой удар считается значимым? Равен ли лоукик, от которого сегодня Анкалаева не раз шатало, нокдауну от плотного джеба в переносицу? Важнее ли ущерб объема ударов?

Никто не знает ответов на эти вопросы. Иногда в С ети всплывали какие-то подробные своды правил, якобы принятых в UFC, но никто из руководства промоушена или атлетической комиссии ни разу не подтверждал, что имеет отношения к данным правилам. Тем более в разных штатах комиссии акцентируют в правилах внимание на разных вещах. Поэтому критериев четких нет, есть только интуитивно понятные вещи, которые, в свою очередь, часто трактуются по-разному.

Мы решили пересмотреть несколько раз поединок Анкалаева и Блаховича и просчитать его по двум методам. Первый — пораундовый принцип, принятый в UFC. Выиграл тот, кто выиграл больше раундов ил и выиграл их с большим перевесом. Второй — кто В ЦЕЛОМ по бою, без учета конкретных раундов, сделал больше для победы.

Итак, пораундовая система.

Блахович доводит лоукик. Фото USA Today Sports

Ничья выглядит абсолютно нормальным исходом. Блахович был чуть ли не лучше на руках, а лоукиками потрясал, как при нокдаунах

1-й раунд / 10-9 Блахович

Лучше чувствовал дистанцию, лучше подбирал удары. Подбил правый глаз Анкалаева левым боковым, попал увесистым правым оверхэндом в лоб, нанес четыре значимых лоукика, два плотных кика в корпус. У Анкалаева были в неполную силу пара левых прямых и несколько хороших фронт-киков в корпус.

2-й раунд / 10-9 Блахович

Снова лучше управлял дистанцией и подбирал удары. Мощный правый оверхэнд, дважды ПОТРЯС лоукиком, Анкалаев затанцевал от них, накинул плотную серию, когда Анкалаев держал его ногу, попал левым боковым. У Анкалаева зашл и опять пара отличных левых прямых и фронт-кики в корпус.

3-й раунд / 10-10 ничья?

Самый сложный раунд для оценки, пересмотрел его четыре раза. Анкалаев нажал на газ, задал неудобный темп Блаховичу, много работал джебом, фронт-киком, уже сам начал управлять дистанцией. Но снова дважды был потрясен лоукиком. Я приравниваю такие два-три танца от лоукика за раунд к нокдауну.

Вы можете сказать : а толку от этих лоукиков, если Анкалаев не хромал, а немножко попрыгал и опять пошел в давление? Ну, знаете, есть бойцы, которым и нокдауны нипочем, они падают, встают, там уже сотрясения мозга, но им все равно — идут напролом, улыбаются, как пиковый Тони Фергюсон. Но это все равно ущерб! Фернанд Лопес рассказывал мне, что после лоукиков Волкова Ган травмировал колено и на неделю удлинил отпуск, а потом не мог нормально начать новый кэмп. Это ущерб, и он должен учитываться. Лоукики Блаховича прожигали Анкалаева до самого нутра.

Поэтому на вопрос, что весит больше — хорошее начало раунда Блаховича и два потрясения Анкалаева лоукиками или агрессия Анкалаева, объем ударов, минута контроля в клинче и тейкдаун за 12 секунд до конца без развития , отвечаю, что это примерно равные достижения. Анкалаев получил несомненный ущерб. В это м раунде он сам, кстати, попал очень интересный правый прямой, и в реальном времени кажется, что было очень существенное попадание, голова Яна отлетела. Но на повторах 0.25 видно, что Ян сильно смягчил этот удар, прокрутился с ним, не было полной площади попадания.

4 -й раунд / 10-9 Анкалаев. Доминация в партере, граунд-энд-паунд.

Магомед Анкалаев ведет граунд-энд-паунд. MMAjunkie.com

5 -й раунд / 10-9 Анкалаев. Доминация в партере, граунд-энд-паунд.

Почему мы не посчитали 4-й и 5-й раунды на 10-8? 10-8 — это

а) постоянство

б) доминация

в) ущерб.

Ущерба не хватило немного Магомеду, это были раунды на 8,5, но не на чистую 8. ГНП-удары были короткими, не разрушающими, Блахович не дал себя разгромить на 10-8.

Итог:

С точки зрения принятой в UFC пораундовой системы это вполне может быть ничья. С точки зрения того, кто сделал больше , безусловно, победа Анкалаева. Он выиграл свои раунды 10-8,5, доминировал без шансов для соперника. Блахович взял свои раунды с 10-9, в одном была ничья, и ничья такая — с позиции силы от Анкалаева.

UFC не скатился в поп-ММА, потому что и так всегда был попсой, а иначе на боях не заработать

После боя пошли разговоры, что UFC плохие, совсем задвинули спортивный принцип. Ребята, UFC — это не футбол, у которого есть шейхи, олигархи, бандиты и государственные корпорации. UFC надо зарабатывать самим. В европейском футболе условный « Ювентус » может уйти за год в убыток на 250 миллионов евро и без всяких проблем начать новый сезон. Хозяин снова даст денег на трансферы, на огромные зарплаты, на дорогое содержание стадиона и клубной базы.

В футболе Фернанду Сантуш может спокойно не выпустить сдавшего Криштиану Роналду на первый тайм с Марокко и Швейцарией, потому что для него спортивные задачи важнее медийных. Португалии и ФИФА не нужно продавать PPV. А UFC — нужно. А продавать бои в чистом виде — очень тяжело, это не такой сладкий продукт, как футбол.

ВНУТРЕННИЙ потенциал футбола гораздо выше боев, нравится это вам или нет. Футбол просто более интересная игра. Вы можете спорить, но есть цифры. Криштиану Роналду — 500 млн подписчиков в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Конор Макгрегор — 46 млн. Лионель Месси — 387 млн, Хабиб — 33 млн. Неймар — 190 млн, Бензема — 61 млн. Нереальные цифры для ММА, абсолютно нереальные. Даже у 18-летнего Гави из « Барселоны» 11 млн подписчиков — на 4 млн больше, чем у второй главной звезды в текущем ростере Исраэля Адесаньи. Очевидно, что большему количеству людей футбол интереснее.

Криштиану Роналду в матче против Марокко на ЧМ-2022. Фото Reuters

И заметьте — все эти цифры футбол делает БЕЗ трештока и громких личных скандалов. Чистый спорт, доля трештока в футболе от силы 1-2%, там нет ежедневых оскорблений в твиттере, раскрутки матчей и прочего. Зачем что-то раскручивать, когда шейхи, олигархи и бандиты всегда дадут сколько угодно денег? А дадут они, потому что хотят быть частью самой популярной и интересной игры на планете, хотят себе игрушку и славу.

И разумеется, чем больше денег в этой махине, тем больших звезд она способна создавать. Вот если бы футбол жил только на РЫНОЧНЫЕ деньги, вот это было бы интересно... Махина меньше в сотни раз, звезды меньше, все меньше. «Где денег нет, там о любви говорить не приходится» , — писали классики. Но в футболе деньги будут еще долго — уж слишком влекущая и доступная игра.

Не хочется писать банальности сотый раз, но , учитывая такой разрыв в интересности продукта, UFC нужно из кожи вон лезть, чтобы выигрывать борьбу за зрителя. Это возможно только с помощью шоу, которое включает кучу разных компонентов — трешток, правила (поднимать из партера), договорные бои, избирательный матчмейкинг, избирательное разрешение принимать допинг, «правильные» судейские решения, ручное управление рейтингами и т . д.

Без всего этого, на одном чистом спорте — это будет абсолютно непригодный к съедению продукт. Представьте, нет УСТАНОВКИ и ДАВЛЕНИЯ от UFC драться зрелищно, из партера не поднимают, из клинча не вытаскивают, контроль в грэпплинге выше всего (потому что это и есть так, это тотальное подавление оппонента) , честные рейтинги, нет трештока, все судейские решения правильные, во вред звездам и медийности — кому это нужно? Это будет уровень любительских соревнований по панкратиону.

Поэтому будьте благодарны UFC за то, что из не самого интересного продукта они делают товар мирового класса и конкурируют с такими монстрами, как футбол!

Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции к UFC 282. Скриншот трансляции

P.S.

Дана Уайт часто приводит пример, якобы показывающий, почему бои в нашем ДНК и они круче любого другого спорта. Мол, если мы возьмем большое помещение и разделим его на четыре части, в одной будут играть в футбол, в другой — в баскетбол, в третьей — в бейсбол, в четвертой — в хоккей, и вдруг разразится драка — все кинутся смотреть драку! Именно поэтому бои круче всего!

Почему это манипулятивный пример? Потому что уличная драка сравнивается с регламентированными спортивными секциями. Уличная драка эмоциональна, не имеет правил и таит смертельную опасность. Уличная драка — это животное проявление человека. Боевые искусства — это высокое проявление человека. Как и другие виды спорта. Поэтому нельзя сравнивать уличную драку со спортом по правилам. С той же манипулятивностью можно сравнить со спортом половую оргию.