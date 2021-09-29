Когда и где пройдет бой Немков — Англицкас.

В ночь с 16 на 17 октября в Финиксе (штат Аризона, США) пройдет вечер единоборств на турнире Bellator 268. В главном бою в полутяжелом весе подерутся действующий чемпион Вадим Немков и литовец Джулиус Англицкас.

Поединок Немкова и Англицкаса будет носить статус полуфинала «Гран-при». В другом полуфинале, который станет соглавным событием Bellator 268, сойдутся американцы Райан Бэйдер и Кори Андерсон.

Изначально Немков должен был драться с 37-летним Энтони «Рамблом» Джонсоном (23-6-0), но американец снялся с боя из-за болезни. При этом у Англицкаса был запланирован поединок в предварительном карде против Карла Альбректссона. Как стало известно, что Джулиус выйдет на замену в главном событии вечера, Альбректссону в качестве соперника подобрали экс-чемпиона АСА Довлетджана Ягшимурадова, представляющего Туркменистан.

Полный кард турнира Bellator 268

Основной кард

Вадим Немков (Россия, 13-2-0) — Джулиус Англицкас (Литва, 10-1-0);

Райан Бейдер (США, 28-6-0) — Кори Андерсон (США, 15-5-0);

Бенсон Хендерсон (США, 28-10-0) — Брент Примус (США, 10-2-0);

Генри Корралес (США, 18-6-0) — Владислав Парубченко (Украина, 15-2-0);

Предварительный кард

Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан, 18-6-1) — Карл Альбректссон (Швеция, 12-3-0);

Эрик Перес (Мексика, 20-8-0) — Бретт Джонс (Уэльс, 17-3-0);

Салливан Коли (США, 1-0-0) — Деон Клэш (США, 1-0-0);

Ник Браун (США, 11-1-0) — Бобби Ли (США, 12-6-0);

Хавьер Торрес (Мексика, 11-5-0) — Грегори Миллард (Аруба, 12-6-0);

Сумико Инаба (США, 2-0-0) — Рэнди Филд (Канада, 2-0-0);

Рэймонд Пинья (США, 9-4-0) — Лэнс Гибсон-младший (Канада, 4-0-0).

Кто такой Вадим Немков

Вадим Немков — российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса Bellator в полутяжелом весе. Младший брат экс-чемпиона M-1 Challenge Виктора Немкова (29-8-1), вместе с которым работает в команде легендарного Федора Емельяненко.

В ММА перешел из боевого самбо, где выигрывал титулы чемпиона России, Европы и мира. Свой дебютный поединок провел 27 июня 2013 года, победив техническим нокаутом Андрея Труфайкина. При рекорде 4-0 перешел в японский промоушен Rizin Fighting Federation, на который пришлись единственные поражения Вадима в карьере — от Иржи Прохазки и Карла Альбректссона.

В настоящий момент Немков идет на серии из 8 побед. Он располагается на третьей строчке в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовых категорий (P4P). Чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе он завоевал 21 августа 2020-го, нокаутировав Райана Бейдера. Первая защита титула пришлась на четвертьфинал «Гран-при», где единогласным решением был побежден Фил Дэвис.

Кто такой Джулиус Англицкас

30-летний Джулиус Англицкас — 5-й в рейтинге Bellator в полутяжелом весе. Он идет на серии из 9 побед. В августе 2019 года победил Карла Рида удушающим приемом на претендентской серии Дана Уайта, но попасть в UFC Англицкасу так и не удалось.

В Bellator Джулиус показал, что является разносторонне развитым бойцом, уверенно чувствующим себя как в стойке, так и в партере. Изначально Англицкас не был в списке участников «Гран-при», 19 сентября он заменил Энтони Джонсона, выбывшего из-за болезни.

Нельзя сказать, что литовец принял бой на коротком уведомлении, ведь на Bellator 268 у него был запланирован поединок против Карла Альбректссона — единственного бойца, имеющего в активе победы над обоими братьями Немковыми. Как и швед, Англицкас заметно превосходит Вадима в росте — 190 см против 182. Можно утверждать, что матчмейкеры Bellator постарались выбрать максимально неудобного соперника для Немкова из возможных.

Где смотреть бой Немков — Англицкас

Трансляция турнира Bellator 268 в прямом эфире будет доступна на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется в ночь с 16 на 17 октября, старт поединков основного карда запланирован на 6.00 по московскому времени.

Кто фаворит боя

Немков — фаворит, но его ждет крайне непростой поединок. Англицкас сейчас находится в хорошей форме и не позволит россиянину победить досрочно.

Ранее Немков поделился мнением о своем сопернике: «Посмотрели бои Англицкаса, он непроходной боец, достаточно сильный. Я его видел на турнире в апреле на взвешивании, бои не смотрел и не общался. Чем он для меня опасен? Борется неплохо, в стойке боксирует нормально».

Вероятно, поединок продлится все 5 раундов. Немков технически превосходит Англицкаса и должен выходить в финал «Гран-при» решением судей.

Немков — Англицкас: результат боя

Поединок рассчитан на 5 раундов по 5 минут. Если победитель не будет определен досрочно (нокаутом или техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом, дисквалификацией одного из соперников), его назовут судьи — единогласным или раздельным решением.