«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально»». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом

А также бойню против Рори Макдональда.

25 сентября UFC возвращается на вегасовскую T-Mobile Arena — культовый бойцовский дом, пустовавший больше года из-за пандемии ковида.

20 000 зрителей посетят один из самых укомплектованных турниров осени, в котором нашлось место двум титульным боям (Волкановски — Ортега, Шевченко — Мерфи), трем парам из топовых претендентов (Мораес — Двалишвили, Блейдс — Розенштрук, Хукер — Хакпараст) и совершенно особенному поединку с участием бойцов, которых даже неуважительно будет заключать в скобки — Робби Лоулер и Ник Диаз, два доблестных ветерана, проведут реванш спустя невероятные 17 лет.

Конечно, этот поединок не решает никаких турнирных задач, и форма бойцов вряд ли дотягивает до уровня третьего сверху боя номерного карда — Лоулер замедлился и одряхлел, а Диаз и вовсе не дрался больше 6 лет — но это тот случай, когда всем плевать. Каким бы ни был Ник Диаз, аура его личности по-прежнему очень сильна, ну а постаревший Лоулер в этом бою может не беспокоиться о назойливых борцовских проходах молодежи и от души поработать в стоечке.

Их первый поединок прошел 2 апреля 2004 года на UFC 47 -Лоулеру тогда было 22 года, Диазу — 20. Парни дрались внизу главного карда прямо перед поединком Андрея Орловского и Уэсли Коррейры, а возглавляли турнир Чак Лиддел и Тито Ортиз.

Ник Диаз против Робби Лоулера.

Робби шел на рекорде 8-1 (4-1 в UFC), Ник к 20 годам сколотил 9-2 (1-0 в UFC). Перед боем UFC по традиции записал короткие промо-интервью с участниками, чтобы раскачать поединок. Робби был немногословен и безразличен к фигуре соперника: «Когда начинается бой, работают только инстинкты. Нет времени на то, чтобы думать о чем-то. Если и думать, то только о бое и победе».

Ник же, напротив, говорил только о Робби, со свойственной ему с ранних лет глубиной и критичностью мышления: «Жесткий парень, по-настоящему сильный физически. С ним нужно быть внимательным — бьет сильно, есть нокаут-сила. Но мне кажется, он немного корявый, и думает, что он лучше, чем есть на самом деле».

Сам поединок вышел на славу — оба менялись ударами, рисковали, ошибались, накручивали темп и шли только в атаку. В итоге все закончилось убийственным правым хуком Ника, от которого Лоулер рухнул обмякшим на канвас. В октагон-интервью Диаз расскажет об этом ударе подробнее: «Я много работаю над правым хуком, боксирую с моим братом. У Нейта большой размах рук, и мне приходилось много подстраиваться. У Робби руки покороче, и я смог довести этот удар».

Лоулера поражение Диазу, как выяснится позже, поставит на грань увольнения. Следующий поединок против будущего чемпиона Ивэна Тэннера ему нужно было выигрывать кровь из носу, но он проиграет приемом и будет отчислен из UFC. Вернется в промоушен только спустя 9 лет, и второй заход получится гораздо удачнее — Робби доберется-таки до выигрыша пояса.

Сегодня 39-летний Лоулер далек от титульной суеты. Скорость и сила оставили одного из самых свирепых нокаутеров в истории ММА, и теперь он завис на гнетущей серии из четырех поражений подряд. Бой с Диазом — еще один шанс испытать счастье победы и, скорее всего, в последний раз блеснуть в главном карде большого номерного турнира.

За несколько дней до поединка Робби пришел к бывшему бойцу UFC Дину Томасу на его программу «Din Diaries» и поделился воспоминаниями о первом бое с Ником. Но сначала — пересмотрел бессмертную зарубу против Рори Макдональда летом 2015-го.

— Робби, почему ты так редко даешь интервью? На дворе 2021-й год, сегодня спорт построен на медиа

— Я из старой школы. Просто выхожу и дерусь.

— Мой любимый твой бой — реванш с Рори Макдональдом. Какие воспоминания у тебя остались о нем?

— Хороший бой. К нему я провел, наверное, лучший лагерь в моей жизни. Если смотреть на то, как я себя чувствовал, как работало мое тело.

— Когда ты разбивал его в конце 4-го раунда, он истекал кровью, ты чувствовал, что его конец близок?

— Для меня главное, что я себя тогда хорошо чувствовал.

— А вот этот иконический момент, когда вы смотрите друг другу в глаза после гонга.

Робби Лоулер против Рори Макдональда. Фото MMA Fighting

— В тот момент я дал ему понять: «Сколько еще ты будешь бегать от меня?». Вот о чем я тогда думал: «Ты будешь бегать, или мы будем драться?». Хотя мы не сказали друг другу ни слова.

— В тот момент ты понимал, что вот-вот финишируешь его?

— Не знаю. Мне просто было хорошо.

Сразу после боя с Макдональдом Томас запустил в Fight Pass первый поединок с Диазом. Робби погрузился в воспоминания.

«Я не пересматривал этот бой лет 16. На тот момент я ничего не знал о нем [Диазе], не сделал никакой домашней работы. Вживую он кажется гораздо выше, чем 183 см. Во время боя он постоянно говорил со мной: «Давай, иди сюда», что-то такое. Пытался выбить меня из себя. Ожидал ли я от него такого давления? Я ничего не ожидал. Я просто выхожу и дерусь.

Он [Диаз] никогда не менялся, все тот же стиль. Он отточил этот стиль, но это все одно и то же. В нашем бою он гораздо больше меня финтил, лучше делал всю эту тему. Вообще, мой стиль таков, что я люблю бить в моменты, когда соперники делают финты. Я подлавливаю их в эти промежутки. Но здесь он попал чисто. Я всем показывал: «Я в порядке. В порядке» (смеется). После боя ко мне подошел Майк Тайсон, мы пожали руки, он сказал, что я дрался слишком эмоционально. И если вы посмотрите этот бой, я так и дрался — со злом".