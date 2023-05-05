«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник

Перекрестное интервью с АЕ и его соперником Евгением Ершовым.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится очередное возвращение Александра Емельяненко — легенды российских единоборств. Легенды в прямом смысле — про кого еще среди бойцов есть столько историй, сколько про него? Да ни про кого. Не так давно он снова вляпался в приключения — помочился в аэропорту Екатеринбурга, после чего в хорошем настроении фотографировался с полицейскими. Сам Александр уверяет: ничего такого не было, это все злые языки наговаривают. Правда, сказал он это с улыбкой — во время перекрестного интервью с блогером Евгением Ершовым, который станет его соперником. У Евгения аж пять поединков в поп-ММА — четыре победы, одно поражение. Но с соперниками типа Михаила Лазутина (YouТube-канал «Лев Против»).

Емельяненко и Ершов встретились в студии «СЭ». Вел интервью наш корреспондент Егор Тарутин. Вот что из этого получилось.

Ведущий: Сегодня мы общаемся с Александром Емельяненком и [Евгением] Ершовым перед их боем, который пройдет на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Емельяненко: Как ты произнес мою фамилию?

Ведущий: Емельяненко...

Емельяненко: Молодец (улыбается).

Ведущий: Давайте начнем с истории про слона. Что это было, Евгений?

Ершов: Не совсем удачно получилось — не то, что я хотел...

Емельяненко: Можно я спрошу? Вы сейчас запикаете. Ты что, хотел *[украсть] слона?

Ершов: Ха-ха-ха. Это, конечно, было бы идеально, но хотелось просто медийно привлечь внимание. Есть такой момент. Конечно, слона вывести не получилось бы (улыбается). Подходить тоже особо к нему не хотелось. Хотел сделать медийную историю, дабы привлечь внимание девушки. Немножко не то внимание, которое я хотел, но фишка в том, что у меня задней нет.

Емельяненко: Не было бы задней — перелез бы забор (улыбается).

Ершов: Ха-ха-ха. Главное, чтобы я клетку не перелез.

Емельяненко: Из клетки тоже будешь бежать, выпрыгивать. Вылетать будешь.

Ведущий: Перед слоном — страшно. А перед Александром?

Ершов: Нет. Но понятное дело, что прессинг есть.

Ведущий: До этого ты дрался не с профессионалами, а Александр — профессионал.

Ершов: Это ММА, и это я прекрасно понимаю. У Артема Тарасова получилось убегать, у Святослава Коваленко что-то получилось в борьбе. Я, наверное, буду первым, кто будет пытаться бить. Ни в коем случае не собираюсь говорить, что я ушатаю, уничтожу соперника, убью, но показать то, что я поднабрал, — я покажу. Здесь будет не вариант сдавать назад.

Емельяненко: Тут только один момент: ты бить не умеешь.

Ершов: После боя скажешь, умею ли я бить.

Емельяненко: Я до боя говорю.

Ведущий: Ты сказал, что не собираешься говорить, что убьешь Александра, но в соцсетях ты заявил, что не дашь сопернику выйти живым из клетки...

Ершов: Да-да. Я буду делать все, чтобы его карьера закончилась в ринге со мной (смеется). Не отказываюсь от слов, и я не позволяю ничего грязного себе говорить. Здесь нереальное уважение. Человек — спортсмен, фамилия которого мне была известно задолго до того, как я знал о UFC, ММА и мире спорта. Как говорится: опыт не пропьешь. Когда я сейчас с Александром поздоровался, я плюс-минус это понял. Но будем удивлять и показывать что-то новое. Нужно драться с лучшими, чтобы становиться лучше. Нужно переходить ступень опыта. Многие из мира поп-ММА не вышли бы, слились бы. Но я буду топить до талого, от своих слов не отказываюсь.

Емельяненко: Молодец.

Ведущий: Александр, Евгений говорит, что опыт не пропьешь, но многие в комментариях пишут, что у вас это получилось сделать.

Емельяненко: Не обращайте внимание, это просто злые языки. Есть люди, которые за меня, и есть люди, которые против. Я уже сто раз говорил, что пусть они лучше на меня в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской. — Прим. «СЭ») ругаются, грязными словами обзывают. Он выплеснул на меня все свои эмоции в Instagram, и все — дома у него спокойно. Он с женой не ругается. Пусть на меня лучше ядом дышут. Я уже привык. Это поначалу меня как-то раздергивало, раздражало. Я там кого-то блокировал, удалял, а потом уже привык. Я понял, что люди, которые на меня грязь льют, они на самом деле не на меня льют, они свое истинное лицо показывают, они сами себя оскорбляют. В интернете он ядом дышит, а как только выхожу на улицу — он сразу: «Можно с вами сфотографироваться? Я ваш фанат, я за вас болел».

Ершов: Александр, историю со слоном обсудили. Но у вас недавно была не менее громкая история, связанная с аэропортом...

Емельяненко: Это тоже все злые языки (улыбается). Ничего не было, ничего нет. Ни заявлений не было, ни видео. Просто кто-то запустил мульку в интернете, что Александр Емельяненко нахулиганил. И все. Если бы я на самом деле нахулиганил, меня бы задержала милиция для выяснения.

Александр Емельяненко. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Ведущий: Там же пишут, что вы нахулиганили, а потом подошли сотрудники полиции и вы с ними договорились.

Емельяненко: Я ни о чем с ними не договаривался. Они подошли сфотографироваться, как и обычные фанаты. Эта история — неправда.

Ведущий: Вы говорили, что вам дадут в соперники Михаила Кокляева, еще кого-то из профессионалов, а в итоге деретесь с блогером. Как с эмоциональной точки зрения [относитесь к этому]?

Емельяненко: Я никогда не выбираю себе соперников. Дело в том, что они прикрываются словом «блогер». Так же как и я могу прикрыться словом «я не боец, а спортсмен». Я всю жизнь боролся, а бокс, руки я сам себе ставил. Боксом никогда не занимался. Я борец, я боролся, и то я бросил борьбу в 90-е годы, в 2000-е. Выиграл чемпионат Европы по боевому самбо. И все, завязал со спортом, начал сам себя тренировать. Я тоже могу сказать, что в прошлом я спортсмен, а сейчас я сам себя тренирую. Так же и я могу назвать себя блогером. Так же и ты блогер. У тебя же есть соцсети?

Ведущий: Есть.

Емельяненко: Вот. Значит и ты блогер. Я тоже блогер. У меня есть верифицированные аккаунты.

Ершов: У нас размытое понимание слова «блогер». Когда говорят блогер, то представляешь Даню Милохина, такого же худощавого блогера. Но посмотри — я вешу 100 кг! Какой я худощавый блогер? Камон, чувак.

Ведущий: Это не моя позиция, а озвучиваю мнение, которое [сложилось]...

Ершов: Если бы выходил на бой трясущийся чувак за деньги, лишь бы выйти. Я же хочу с ним драться, я хочу подраться — и я дерусь. Но я понимаю, о чем ты говоришь.

Ведущий: Для тебя это скачок в карьере, ты это так расцениваешь. Условно говоря, ты хочешь похайпить?

Ершов: Нет, здесь дело не в хайпе. За мою карьеру я никогда нигде не хайпил и не пытался. Я постепенно наращивал рост. Я говорил, что в любом случае в 2023 году хочу подраться с профессионалом. У меня всегда по нарастающей идут соперники. Леденев — он чемпион Европы по дзюдо. Все равно он спортсмен, который в 40 лет... Тяжики все равно после 30 лет раскрываются, мужик становится мужиком. А я выхожу в супертяжелом весе, выхожу драться с человеком. Ты говоришь, что скачок в карьере и хайп, а я же говорю, что пересилка себя, показать себя.

Ведущий: Ты относишься к этому как к просто медийной истории?

Ершов: Как вы видите, я не пытаюсь в соцсетях на этом хайпануть. Не цепляюсь с ним в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской. — Прим. «СЭ»), чтобы это где-то расхайпилось.

Ведущий: То есть ты реально думаешь, что можешь выйти в ринг и вырубить Александра Емельяненко?

Ершов: Да. Я хочу этого! Смогу или нет — мы уже посмотрим в день боя.

Емельяненко: Есть сомнение, а если есть сомнение, то значит...

Ершов: Не сомнение, я всегда...

Емельяненко: Все, хватит (улыбается). У тебя не спрашивали.

Ершов: Бой в любом случае — это 50 на 50.

Емельяненко: Здесь 100 на 0.

Ведущий: Александр, ваше мнение по поводу того, что Евгений написал, что не даст вам выйти живым из клетки.

Емельяненко: Что вы хотите от меня услышать?

Ведущий: Ну вам с ним драться.

Емельяненко: Это глупое выражение, и прежде чем такое писать, надо это сделать, а не заранее бить себя в грудь и кричать, что я чемпион, что я победил, я выиграю, что Емельяненко упадет. Сначала надо выйти против Емельяненко. Хотя бы приедь на тренировку, можем так поспарринговать — в тренировочном спарринге.

Ершов: Я за.

Ведущий: Можем здесь устроить?

Емельяненко: Здесь углов много, он упадет и что-то себе разобьет. С боя снимут.

Ведущий: Вы говорите, что 100 на 0 в вашу пользу, что без шансов, но Камил Гаджиев, допустим, назвал Женю фаворитом боя...

Емельяненко: Я тебе скажу, что нечего слушать Камила Гаджиева. Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, Камил Гаджиев никогда не занимался спортом, Камил Гаджиев просто это говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание. Если он скажет, что победит Емельяненко, то на это никто не обратит внимания. Если он скажет, что он за Евгения, то на это ты обратишь внимание. Вот. Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную профлигу. Вот тебе, пожалуйста, и Камил Гаджиев. Что он сделал? Да ничего. Он убил версию — и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Все. Умерла версия, нет ее.

Вот тебе Камил Гаджиев. Кто такой Камил Гаджиев? Он никто и звать его никак. Был он раньше на бюджете у этих самых... у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Вот. Делал какие-то бои вообще непонятные. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Все. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. И то они ушли от него. Там никто у него не выступает. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев.

Ведущий: Евгений, твое мнение по поводу того, что Камил Гаджиев считает тебя фаворитом? Считаешь ли ты себя фаворитом?

Ершов: Да, я всегда в себе уверен. Но не спортивный аналитик, чтобы делать прогнозы на бой. Я в себе уверен.

Ведущий: Ты же увлекался каперством.

Ершов: При чем здесь футбол и теннис, которыми я увлекался? Это ММА. Про этот вид спорта я узнал, начав смотреть Конора Макгрегора. И потом начал сам заниматься. Пока бойцы не начнут драться, я не пойму, кто из них фаворит. Я не спортивный аналитик, но я в себе уверен и выйду сделать то, что я задумал.

Александр Емельяненко дарит Евгению Ершову розового слоника. Фото «СЭ»

Емельяненко: Слушай, мой друг, у тебя не получилось тогда до слоника добраться. Даже через забор ты не смог перелезть, калечился. И вот у меня тебе утешительный подарок — [игрушечный] розовый слоник. Покажу на камеру, чтобы все видели.

Ершов: Ха-ха-ха. Это мило. Я сохраню. Когда ты проиграешь, я тебе его отдам.

Емельяненко: Нет-нет. Это тебе подарок. Это тебе, сохрани его. Будешь засыпать в обнимку со слоником.

Ведущий: Александр, последний бой вы провели в декабре — проиграли Коваленко.

Емельяненко: Я буду протестовать. Считаю, что ему незаслуженно отдали победу. Я не проиграл.

Ведущий: Почему?

Емельяненко: Потому что весь бой я прессинговал Коваленко, бил его. Там был всего один перевод в партер и удар из-под жопы. Буду протестовать, подавать жалобу, чтобы опровергли этот результат. Считаю, что я не проиграл, и вся публика так же считает. Я догадываюсь, почему судьи так посчитали... Потому что там у них директор судей в ММА ядом на меня дышит... Результат несправедливый.

Ведущий: То поражение сильно ударило по репутации?

Емельяненко: Вообще никак не ударило. Я же говорю, что все на моей стороне. Все говорят, что я не проиграл Коваленко. Даже те, кто организовывали бой, говорят, что они не понимают, почему судьи отдали поединок в сторону Коваленко. Буду протестовать, обжаловать.

Ведущий: По бою с Евгением все примерно говорят следующее: если вы будете готовиться, режимить, будете в форме, то у вас будет много шансов. Насколько готовы режимить?

Емельяненко: Я буду готовиться, режимить (улыбается). Пусть у меня будет много шансов.

Ведущий: Как давно вы хулиганили?

Емельяненко: Давно. Очень давно. Сейчас я только после тренировки, сегодня у меня отдых — отстоял час на мешке. Вчера тоже отработал. Вечером кросс побегу. Я сейчас набираю объем, устает у меня организм, привыкаю к усталости. Ближе к бою начнутся спарринги.

Ведущий: То есть этот месяц пройдет без хулиганств и алкоголя?

Емельяненко: Можешь прикрепить за мной кого-нибудь, чтобы он следил.

Ведущий: Женю?

Емельяненко: Зачем? Ему надо к бою готовиться. У него своя программа.

Ведущий: Евгений, а ты веришь, что Александр выдержит месяц, будет готовиться?

Ершов: Я безумно хочу в это верить. Хочу, чтобы был крутой бой. Я уверен, что так и будет.

Емельяненко: Меня жена бросит, если еще раз напьюсь. Я ее очень люблю.

Полина и Александр Емельяненко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ершов: Ха-ха-ха. Вот это мотивация.

Ведущий: Вот это мотивация! А эти бои...

Емельяненко: Бои — это второстепенное (улыбается).

Ведущий: Евгений, каким ты представляешь свой выход на бой, сам бой?

Емельяненко: Ты лучше спроси, под какую песню он будет выходить, а не о прогнозе на бой. А то сейчас он раскроет все карты — и я специально буду готовиться под его [геймплан].

Ершов: Буду драться, буду что-то делать. Что-то есть, а чего-то нет. Чего-то никогда не будет.

Ведущий: Под какую песню выйдешь?

Ершов: Я выходил под Rammstein. Только под него. Если разрешат на РЕН ТВ, то выйду под него.

Емельяненко: Сразу начинай договариваться, а то перед самим боем они поставят тебе «Калинку-малинку» (улыбается). Скажут: у нас по контракту так.

Ершов: Ха-ха-ха. Пускай поставят: «Пусть мама услышит, пусть мама придет».

Ведущий: А вы под какую музыку?

Емельяненко: Выйду под свою песню.

Ершов: Авторская песня?

Емельяненко: Разве не знаешь, что у меня песня есть? Моя песня.

Ершов: Какая?

Емельяненко: Включите ее.

Ершов: Ха-ха-ха. Ладно. Послушаю.