Хабиб любит сабмишены больше, чем нокауты. «Нокаут — ущерб мозгу, это нехорошо»

Заботился о соперниках.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и действующий — Ислам Махачев — перед UFC 280 в Абу-Даби побывали по очереди на подкасте своего спонсора, финансовой компании в направлении халяльных инвестиций Wahed.

Помимо общей беседы они поучаствовали в блиц-интервью, ответы в котором пусть и короткие, но крайне любопытные для дополнительного раскрытия характера. Вот что говорил в своем блице Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Чай или кофе?

— Кофе.

— Говядина или курица?

— Курица.

— Дубай или Сан-Хосе?

— С ноября по март — Дубай. С марта по октябрь — Сан-Хосе.

— Пеле или Марадона?

— Пеле.

— Ла лига или английская премьер-лига?

— Конечно, АПЛ. Даже близко никого нет.

— Имам Шамиль или Омар Мухтар*?

— Омар Мухтар — это из Ливии, да? Оба. Не очень хорошо выбирать одного из них.

— Сабмишен или нокаут?

— Сабмишен. Потому что нокаут — это нехорошо. Нехорошо наносить ущерб мозгу людей. Самое лучшее — это удушающий. Даже болевой — это не очень, ты можешь нанести травму. А удушающий — заснул, отдохнул и вернулся.

* Омар Мухтар — руководитель вооруженной борьбы населения Киренаики против итальянских захватчиков в 1923-1931 годах, национальный герой ливийского народа.

Эти ответы Хабиба интересно сравнить с теми, что дал Ислам Махачев. Пусть и некоторые заданные ему вопросы отличались, канва сохранилась примерно та же самая.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Чай или кофе?

— Чай.

— Ла лига или английская премьер-лига?

— Ла лига.

— Твоя любимая еда?

— Дагестанская национальная еда.

— Говядина или курица?

— Говядина.

— Дубай или Сан-Хосе?

— Дагестан, Махачкала.

— Роналду или Месси?

— Месси.

— Кто твои любимые бойцы?

— Кейн Веласкез, Фрэнки Эдгар. Фрэнки Эдгар побил много сильных ребят, никогда не гонял много веса, был маленьким и бил больших ребят.

— Сабмишен или нокаут?

— Оба. Зависит от соперника. Если ты дерешься с грэпплером, джитсером и ты финишируешь его — то это хорошее чувство, потому что побеждаешь его в его собственном мире.

— Кто был твоим самым сложным соперником?

— Помню, я дрался в России с одним французом, Мансуром Барнуи. Я посмотрел много его боев и подумал: «Этот парень не особо силен, у него нет борьбы, я переведу его и финиширую его». Но этот парень дал мне сложный бой. У меня было много сложных поединков, но этот был первым. Он очень хороший боец, потом стал чемпионом М-1, а спустя какое-то время выиграл миллион долларов в «Гран-при», побил хороших ребят.

— Почему родители назвали тебя Исламом?

— Моя мама сказала мне: «Мы назвали тебя Исламом, и ислам пришел в наш дом еще больше». Она всегда так говорит.