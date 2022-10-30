Хабиб любит сабмишены больше, чем нокауты. «Нокаут — ущерб мозгу, это нехорошо»
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и действующий — Ислам Махачев — перед UFC 280 в Абу-Даби побывали по очереди на подкасте своего спонсора, финансовой компании в направлении халяльных инвестиций Wahed.
Помимо общей беседы они поучаствовали в блиц-интервью, ответы в котором пусть и короткие, но крайне любопытные для дополнительного раскрытия характера. Вот что говорил в своем блице Хабиб Нурмагомедов.
— Чай или кофе?
— Кофе.
— Говядина или курица?
— Курица.
— Дубай или Сан-Хосе?
— С ноября по март — Дубай. С марта по октябрь — Сан-Хосе.
— Пеле или Марадона?
— Пеле.
— Ла лига или английская премьер-лига?
— Конечно, АПЛ. Даже близко никого нет.
— Имам Шамиль или Омар Мухтар*?
— Омар Мухтар — это из Ливии, да? Оба. Не очень хорошо выбирать одного из них.
— Сабмишен или нокаут?
— Сабмишен. Потому что нокаут — это нехорошо. Нехорошо наносить ущерб мозгу людей. Самое лучшее — это удушающий. Даже болевой — это не очень, ты можешь нанести травму. А удушающий — заснул, отдохнул и вернулся.
* Омар Мухтар — руководитель вооруженной борьбы населения Киренаики против итальянских захватчиков в 1923-1931 годах, национальный герой ливийского народа.
Эти ответы Хабиба интересно сравнить с теми, что дал Ислам Махачев. Пусть и некоторые заданные ему вопросы отличались, канва сохранилась примерно та же самая.
— Чай или кофе?
— Чай.
— Ла лига или английская премьер-лига?
— Ла лига.
— Твоя любимая еда?
— Дагестанская национальная еда.
— Говядина или курица?
— Говядина.
— Дубай или Сан-Хосе?
— Дагестан, Махачкала.
— Роналду или Месси?
— Месси.
— Кто твои любимые бойцы?
— Кейн Веласкез, Фрэнки Эдгар. Фрэнки Эдгар побил много сильных ребят, никогда не гонял много веса, был маленьким и бил больших ребят.
— Сабмишен или нокаут?
— Оба. Зависит от соперника. Если ты дерешься с грэпплером, джитсером и ты финишируешь его — то это хорошее чувство, потому что побеждаешь его в его собственном мире.
— Кто был твоим самым сложным соперником?
— Помню, я дрался в России с одним французом, Мансуром Барнуи. Я посмотрел много его боев и подумал: «Этот парень не особо силен, у него нет борьбы, я переведу его и финиширую его». Но этот парень дал мне сложный бой. У меня было много сложных поединков, но этот был первым. Он очень хороший боец, потом стал чемпионом М-1, а спустя какое-то время выиграл миллион долларов в «Гран-при», побил хороших ребят.
— Почему родители назвали тебя Исламом?
— Моя мама сказала мне: «Мы назвали тебя Исламом, и ислам пришел в наш дом еще больше». Она всегда так говорит.