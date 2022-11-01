«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением алкоголя

Новая история про Кевина Рэнделмана.

Месяц назад Александр Шлеменко рассказал, как пьяный врач в Хабаровске хотел без анестезии вправить руку легендарному американскому бойцу ММА Кевину Рэнделману. Монстру (прозвище экс-чемпиона UFC) это очень не понравилось. А еще раньше другой российский ветеран единоборств, Юрий Кочкин, вспомнил в разговоре с «СЭ» такой эпизод: «Рэнделман — «химик» реальный, настоящий «химик». Мы как-то на брифинге в Pride сидели, у него сушняки начались. С чего бы, интересно знать? Выпил при мне две двухлитровые бутылки воды. Потом его стошнило».

На этом истории про Рэнделмана у российских бойцов не иссякли. 15 октября Александр Емельяненко женился, и корреспондент «СЭ» присутствовал на торжественной церемонии бракосочетания. Пока Александр ждал очереди, мы записали с ним небольшое интервью. Помимо прочего, Емельяненко поведал, как Рэнделман поразил его своими способностями в употреблении алкоголя. Дело было в середине нулевых в Японии — после одного из турниров Pride.

«Мне очень сильно запомнилось... Я прям удивлен был! — отметил Емельяненко. — Кевина Рэнделмана помните? Царствие ему небесное. И после какого-то боя... По-моему, после того, как он Кро Копа спать отправил, точно не помню, мы садимся... Сидим я, Федя, Марк Коулмэн и Рэнделман. Сели мы одной кучкой. И я спрашиваю: «Кто что будет?» Они что-то говорят, а я тогда по-английски плохо понимал. У меня бутылка водки. Я раз водки налил, два налил, три.

Сидим, говорим-говорим, уже забыли про эту выпивку. И Рэнделман обращает, обращает на себя внимание. Никто не понимает, что он говорит. Он берет одну рюмку — выпил. За другой хотел потянуться — поддержать его, а он вторую берет — запил. Выдохнул. Третью берет. Третью выпил! Думаю: чем же он сейчас будет закусывать? Смотрю, чего бы дать ему закусить. А он: «Хай, гай! Гуд гай!» И пошел к следующему — разговляться».

У Рэнделмана 17 побед и 16 поражений в ММА. Рекорд не впечатляет, но в конце 1990-х и первой половине 2000-х Кевин был большой звездой ММА, владел титулом UFC (1999-2000), довольно успешно и очень заметно выступал в Pride. Последний бой провел в 39 лет — как раз в Хабаровске, уступив Баге Агаеву (тот армбаром сломал ему руку, из-за чего и пришлось ехать в больницу). Скончался 11 февраля 2016 года, причина смерти — сердечная недостаточность.