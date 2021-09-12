Когда и где пройдет бой Емельяненко — Тарасов.

Бой между одним из самых знаменитых российских бойцов смешанного стиля Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым состоится 18 сентября в Москве на турнире поп-ММА промоушена «Наше дело».

Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках, используемых в смешанных единоборствах. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.

Кто такой Александр Емельяненко

Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, экс-чемпион российского промоушена ProFC. Ранее он проводил бои на турнирах знаменитых организаций Pride и М-1 Global, где также выступал его старший брат — легендарный Федор Емельяненко.

Не обошлось в жизни Емельяненко-младшего без громких скандалов. В 2015 году он был осужден на 4,5 года за изнасилование домработницы, но через полгода вышел на свободу по УДО.

Свой последний бой Александр провел в июле 2020 года. На турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. Профессиональный рекорд 40-летнего бойца в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Бой с Тарасовым не будет для Емельяненко первым по правилам бокса. В 2009 году он провел ничейный бой с россиянином Хизиром Плиевым, а в 2019 году нокаутировал звезду силового экстрима Михаила Кокляева.

Кто такой Артем Тарасов

31-летний Артем Тарасов является профессиональным бойцом ММА, но популярным он стал в качестве видеоблогера. На его You T ube-канал подписано более миллиона человек.

Если верить Sherdog и Tapology, профессиональный рекорд Тарасова составляет 7-1-0. Свой дебютный поединок в смешанных единоборствах он провел 12 мая 2012 года на турнире Fit Fashion Combat Championship 2 в Санкт-Петербурге. Его соперником оказался Казбек Магомедов, который в первом раунде выиграл нокаутом.

После поражения у Тарасова была пауза, которая продлилась шесть лет. Вернувшись в октагон, боец одержал семь побед кряду, успев провести один поединок на турнире серии M-1 Challenge.

В 2021 году Тарасов провел два боксерских поединка в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», проиграв Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Артем Тарасов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сколько заработают Емельяненко и Тарасов

В интервью «СЭ» Тарасов заявил, что получит за бой 5 миллионов рублей, а гонорар его соперника составит 10 миллионов. «Это будет самый большой гонорар в моей карьере», — отметил блогер.

При этом 40-летний Емельяненко этой осенью успеет приумножить эту сумму. 4 ноября 2021 года он проведет боксерский поединок против популярного рэп-исполнителя Джигана, за который ему полагается около 30 миллионов рублей.

Где смотреть бой Емельяненко — Тарасов

Вероятно, поединок пройдет в закрытом формате. Запись боя будет опубликована на YouTube-канале организации «Наше дело». Ранее основатель промоушена Артур Арутюнян утверждал, что турнир пройдет без участия зрителей, а трансляция будет доступна на сайте одной букмекерской компании. Но на настоящий момент нет никакой информации о возможном прямом эфире.

Кто фаворит боя

Александр Емельяненко является безоговорочным фаворитом поединка. 40-летний боец обладает несоизмеримым опытом. Он гораздо тяжелее своего оппонента, а его ударная техника и мощь позволяют окончить поединок досрочно. Сам боец не сомневается в своей победе.

«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем, обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко в Instagram .