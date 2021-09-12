Ветеран ММА против блогера. Главное о бое Емельяненко — Тарасов
Бой между одним из самых знаменитых российских бойцов смешанного стиля Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым состоится 18 сентября в Москве на турнире поп-ММА промоушена «Наше дело».
Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках, используемых в смешанных единоборствах. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.
Кто такой Александр Емельяненко
Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, экс-чемпион российского промоушена ProFC. Ранее он проводил бои на турнирах знаменитых организаций Pride и М-1 Global, где также выступал его старший брат — легендарный Федор Емельяненко.
Не обошлось в жизни Емельяненко-младшего без громких скандалов. В 2015 году он был осужден на 4,5 года за изнасилование домработницы, но через полгода вышел на свободу по УДО.
Свой последний бой Александр провел в июле 2020 года. На турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. Профессиональный рекорд 40-летнего бойца в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Бой с Тарасовым не будет для Емельяненко первым по правилам бокса. В 2009 году он провел ничейный бой с россиянином Хизиром Плиевым, а в 2019 году нокаутировал звезду силового экстрима Михаила Кокляева.
Кто такой Артем Тарасов
31-летний Артем Тарасов является профессиональным бойцом ММА, но популярным он стал в качестве видеоблогера. На его YouTube-канал подписано более миллиона человек.
Если верить Sherdog и Tapology, профессиональный рекорд Тарасова составляет 7-1-0. Свой дебютный поединок в смешанных единоборствах он провел 12 мая 2012 года на турнире Fit Fashion Combat Championship 2 в Санкт-Петербурге. Его соперником оказался Казбек Магомедов, который в первом раунде выиграл нокаутом.
После поражения у Тарасова была пауза, которая продлилась шесть лет. Вернувшись в октагон, боец одержал семь побед кряду, успев провести один поединок на турнире серии M-1 Challenge.
В 2021 году Тарасов провел два боксерских поединка в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», проиграв Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.
Сколько заработают Емельяненко и Тарасов
В интервью «СЭ» Тарасов заявил, что получит за бой 5 миллионов рублей, а гонорар его соперника составит 10 миллионов. «Это будет самый большой гонорар в моей карьере», — отметил блогер.
При этом 40-летний Емельяненко этой осенью успеет приумножить эту сумму. 4 ноября 2021 года он проведет боксерский поединок против популярного рэп-исполнителя Джигана, за который ему полагается около 30 миллионов рублей.
Где смотреть бой Емельяненко — Тарасов
Вероятно, поединок пройдет в закрытом формате. Запись боя будет опубликована на YouTube-канале организации «Наше дело». Ранее основатель промоушена Артур Арутюнян утверждал, что турнир пройдет без участия зрителей, а трансляция будет доступна на сайте одной букмекерской компании. Но на настоящий момент нет никакой информации о возможном прямом эфире.
Кто фаворит боя
Александр Емельяненко является безоговорочным фаворитом поединка. 40-летний боец обладает несоизмеримым опытом. Он гораздо тяжелее своего оппонента, а его ударная техника и мощь позволяют окончить поединок досрочно. Сам боец не сомневается в своей победе.
«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем, обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко в Instagram.
Основная интрига этого поединка — насколько будет мотивирован Емельяненко и хватит ли ему шести минут для досрочной победы?
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