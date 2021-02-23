320 боев в ММА и 75 в боксе. Что известно об уникальном бойце, которому грозит 70 лет тюрьмы за детское порно

43-летний рекордсмен ММА Трэвис Фултон обвиняется в сексуальной эксплуатации детей, хранении и приобретении детской порнографии.

В мире и близко нет кого-то, кто приблизился бы к Трэвису Фултону по числу боев в ММА. В этом его уникальность. Он провел рекордные 320 профессиональных поединков — 255 побед, 54 поражения и 10 ничьих. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. Еще 75 боев он провел в боксе (25-48-2). Первый бой в ММА он провел в 1996 году, последний — в 2019-м. В профессиональном боксе бился с 1999-го. Теперь же Фултону грозит 70-летний тюремный срок, причем из-за исключительно мерзкой с его стороны истории (пока, правда, его вина не доказана).

Согласно обвинительному документу, Фултон в ноябре 2020 года попытался заставить несовершеннолетнего (до 18 лет) участвовать в откровенных сексуальных действиях «с целью создания визуальных изображений с помощью камеры Canon PowerShot». Кроме того, Фултон сознательно владел записями сексуального характера на флешке, включая порнографию с участием детей до 12 лет. Боец также обвиняется в избиении женщины. По ее словам, он сломал ей челюсть и нос, после чего угрожал убийством, если она обратится в полицию.

Фултон дебютировал в ММА в 18 лет. Старт не удался: в первом же бою он был задушен. Целью Фултона было попадание в UFC, и мечта осуществилась в 1999 году. В дебютном поединке — против Пэта Уильямса — он попался на болевой прием. Во втором бою в UFC — у Дэвида Додда — Фултон выиграл решением судей. Больше в UFC он не появлялся. У него был шанс вернуться в лигу в 2008 году в качестве участника проекта The Ultimate Fighter, но Фултон отказался. Потом ему был предложен в соперники Андре Гусмао, но он вновь отказался, аргументируя свое решение тем, что у него пропала цель и мотивация. «Я не захотел возвращаться, так как мне было все равно», — коротко объяснил Фултон изданию The Athletic. Спустя год у него все-таки появилось желание вернуться, но было поздно — отказ последовал уже со стороны UFC.

Так что UFC лишь малая, даже незаметная часть карьеры Фултона, вместившей в себя гигантское количество боев. Были среди них и совершенно удивительные: например, поединок с Брэдом Кохлером на одном из местечковых американских турниров в 1997 году (то есть еще до перехода в UFC) продлился 52 минуты и 24 секунды! Это что-то из боксерских поединков начала XX века. Фултон, проводивший 13-й поединок в карьере, в итоге проиграл — после серии ударов он постучал в знак сдачи. По его словам, хоть он и продержался так долго, но на тот момент, в 19 лет, почти не тренировался: дрался по выходным, а потом всю неделю отрывался с друзьями. И так у него продолжалось из года в год. За тот бой Фултон получил 50 долларов.

Еще один необычный бой — с Джонатаном Айви в 2018 году. В первом раунде Фултон пробил ногой в печень соперника, а тот притворился, что ему больно, и, воспользовавшись моментом, красиво контратаковал. Фултон упал в нокдаун, а потом случилось удивительное: Айви перестал добивать, отошел в сторону и постучал в знак сдачи. Потом Айви объяснил, что поступил так по причине того, что Фултон — его кумир.

Самый же продуктивный год в карьере Фултона — 1998-й. В этом году он провел 41 бой по правилам ММА (31 победа).

За свою продолжительную карьеру Фултон бился со многими звездами. Это и Андрей Орловский, и Бен Ротвелл, и Дэн Северн. Дважды он ездил в Россию, причем дрался с известными бойцами — Зазой Ткешелашвили в 2000 году в Екатеринбурге (проиграл болевым приемом) и с легендой карате Лечи Курбановым в 2015-м в Грозном (проиграл техническим нокаутом).

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Заключительный бой Фултон провел в апреле 2019 года — против джорнимена Шеннона Ритча (занимает второе место по числу боев в ММА). Это было на турнире российского промоушена М-1 Global в США. Фултон победил болевым приемом во втором раунде и взял пояс чемпиона США по версии М-1.

«За моими плечами более 250 побед и 150 из них были одержаны над бойцами слабого звена. Для меня бои — это как выход в офис на работу», — сказал Трэвис перед последним боем в интервью Combat Insiders.

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