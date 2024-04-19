Корешков против Умалатова и еще три россиянина: главная информация о турнире PFL 3

Что нужно знать о турнире PFL 3, который возглавит поединок между россиянами.

В ночь с 19 на 20 апреля состоится турнир PFL 3, в главном событии которого Андрей Корешков встретится с Магомедом Умалатовым. В карде пройдет еще три поединка с участием россиян: Шамиль Мусаев сразится с Логаном Сторли, Тимур Хизриев подерется с Бреттом Джонсом, а Мурад Рамазанов сойдется с Лауреано Старополи.

Всего в карде турнира ПФЛ против Bellator значатся 12 боев, 6 из них — в основном.

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Когда и где пройдет турнир PFL 3

Турнир PFL 3 состоится в ночь с 19 на 20 апреля по московскому времени. Вечер боев пройдет в Чикаго, США. Событие примет стадион Wintrust Arena.

Что стоит на кону в турнире PFL 3

На турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает Гран-при с регулярным сезоном, и турнир в ночь на 20 апреля станет третьим в новом сезоне.

Андрей Корешков — Магомед Умалатов. Фото Global Look Press, Соцсети

Бой Корешков — Умалатов: главное о поединке и кто фаворит

33-летний Андрей Корешков дважды выигрывал Гран-при Bellator в полусреднем весе и был чемпионом промоушена в этом дивизионе. До поглощения организации лигой PFL Корешков был одним из претендентов на пояс. Сейчас он идет на серии из пяти побед подряд, три из них — в Bellator. Еще два раза Андрей побеждал в российских лигах — Fight Nights и SFC.

32-летний Магомед Умалатов выступает в PFL с 2021 года. В лиге он побеждал пять раз, сейчас его рекорд — 14 побед и ни одного поражения. В предыдущем бою Умалатов забрал нолик у мексиканского бойца Найиба Лопеса.

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Бой Сторли — Мусаев: экс-чемпион Bellator против новичка PFL

В главном карде состоится еще один поединок в полусреднем весе.

Бывший временный чемпион Bellator Логан Сторли в прошлом поединке финишировал во втором раунде Бреннана Уорда. В карьере Сторли всего два поражения, и оба — от экс-чемпиона лиги Скотта Кокера Ярослава Амосова. Всего 31-летний американец провел 17 боев, выиграв 15 из них, а 9 он закончил техническим нокаутом.

30-летний Шамиль Мусаев в прошлом поединке без проблем разобрался с Алексеем Кунченко. Бой в RCC закончился уже в первом раунде после кика по корпусу, а ветеран затем завершил карьеру. Ранее Мусаев успешно выступал в польской организации KSW, где провел четыре боя, три выиграл, еще один довел до ничьей.

Бой Старополи — Рамазанов: экс-боец UFC против выходца из команды Хабиба

В прелимах 28-летний Мурад Рамазанов проведет первый поединок в PFL после четырех выступлений в ONE. В промоушене Чатри Ситйодтонга Мурад начал с трех побед подряд, а встреча с Робертом Солдичем была признана несостоявшейся, так как Рамазанов случайно пробил в пах сопернику, и тот не смог продолжить.

31-летний аргентинец Лауреано Старополи проведет в PFL второй бой — в дебюте он победил досрочно тоголезца Бабу Бунджу. Ранее Старополи побеждал в поединке за временный титул французской лиги Ares FC, а также выступал в UFC, где выиграл два боя из шести, а среди тех, кому он проиграл, были Муслим Салихов и Роман Долидзе.

Логан Сторли — Шамиль Мусаев. Фото Global Look Press, Соцсети

Прогноз на бой Корешков — Умалатов

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью Александру Лютикову поделился мнением о предстоящем поединке своего ученика Андрея Корешкова против непобежденного Магомеда Умалатова.

«14-0? Ну и что? Знаешь, на самом деле все опасны. Они же бойцы, они готовятся для того, чтобы быть опасными. А Андрей безопасный вообще. (Смеется.) Вернее сказать, неопасный», — сказал Шторм.

Гонорары в поединке Корешков — Умалатов

Гонорар Корешкова за бой с Умалатовым пока неизвестен, но ранее Корешков намекал, что в Bellator ему платят больше 100 тысяч долларов за поединок. После подписания контракта с PFL Андрей отметил: не стоит думать, что он подписался на контракт новичка, которому платят 10 тысяч за выход и столько же за победу, так как всем бойцам с достижениями в Bellator предложили хорошие условия и в PFL. Умалатов за поединок против Найиба Лопеса получил 86 тысяч долларов, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Гонорары в поединке Сторли — Мусаев

Гонорар Сторли за бой с Мусаевым пока неизвестен, но, по данным Sportpaedia, за реванш с Ярославом Амосовым американец заработал 160 тысяч долларов. Информации о прошлых заработках Мусаева в свободном доступе нет.

Гонорары в поединке Старополи — Рамазанов

Гонорар Старополи за бой с Рамазановым пока неизвестен, но, по данным сайта MMA Salaries, за поединок с Романом Долидзе аргентинец заработал 28,5 тысячи долларов. Информации о прошлых заработках Рамазанова в свободном доступе нет.

Все бои PFL 3 смотрите эксклюзивно в Okko

Лауреано Старополи — Мурад Рамазанов. Фото Global Look Press, Соцсети

Полный кард PFL 3

Дата — 5 апреля, время начала турнира — 1.30 (время московское)

Основной кард

Андрей Корешков (Россия) — Магомед Умалатов (Россия)

Брендан Лафнейн (Англия) — Педру Карвалью (Португалия)

Логан Сторли (США) — Шамиль Мусаев (Россия)

Габриэл Брага (Бразилия) — Джастин Гонсалес (США)

Гоити Ямаучи (Бразилия) — Нейман Грейси (Бразилия)

Бубба Дженкинс (США) — Кай Камака III (США)

Предварительный кард

Адам Борич (Венгрия) — Энрике Барсола (Перу)

Тимур Хизриев (Россия) — Бретт Джонс (Уэльс)

Лауреано Старополи (Аргентина) — Мурад Рамазанов (Россия)

Зак Юусола (США) — Лука Поклит (Молдова)

Тайлер Даймонд (США) — Отто Родригес (Бразилия)

Дон Мэдж (ЮАР) — Бреннан Уорд (США)

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию турнира PFL 3

Официальная трансляция всех боев турнира PFL 3 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Начало прямого эфира запланировано на 20 апреля в 1.30 по московскому времени. Главный бой ожидается не раньше 6.00.

Все бои PFL 3 смотрите эксклюзивно в Okko