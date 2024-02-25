Джон Джонс: «Федор, ты один из лучших в истории! Передавай привет брату»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) тепло пообщался с Федором Емельяненко (40-7) во время турнира PFL vs. Bellator.

«Федор, я люблю тебя. Ты для меня один из лучших на все времена! Передавай привет брату», — сказал Джонс Емельяненко.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.