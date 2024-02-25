Емельяненко — о победе Немкова: «Все прошло под контролем Вадима»

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко высказался о победе Вадима Немкова над Бруно Каппелоззой.

«Все прошло под контролем Вадима, — сказал Емельяненко. — Ну, нервничать всегда нервничаешь. Человек близкий все-таки, родной выступает, поэтому я переживаю».

«Я видел, что у него неприятная ситуация была [в концовке боя]. То, что потрясен был, я не видел. Вадим все правильно сделал, перевел в партер и закончил бой», — добавил Емельяненко.

Немков победил Каппелоззу удушающим приемом во втором раунде. Бойцы сразились на совместном турнире PFL vs Bellator, который проходил 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).