PFL vs. Bellator: Немков победил Каппелоззу и другие результаты турнира

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершился совместный турнир PFL и Bellator, в главном бою которого чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра (13-3) победил чемпиона Bellator Райана Бейдера (31-8) техническим нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Ренан Феррейра (Бразилия) победил Райана Бейдера (США) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Джонни Эблен (США) победил Импа Касанганая (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Промежуточный вес: Джейсон Джексон (Ямайка) победил Рэя Купера III (США) — TKO, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Вадим Немков (Россия) победил Бруно Каппелоззу (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Йоэль Ромеро (Куба) победил Тьяго Сантоса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Эй Джей Макки (США) победил Клея Колларда (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Аарон Пико (США) победил Генри Корралеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Биаджо Али Уолш (США) победил Эммануэля Паласио (Аргентина) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Суперлегкий вес: Кларесса Шилдс (США) победила Келси ДеСантис (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Абдулла Аль-Кахтани (Саудовская Аравия) победил Рао Эдукондала (Индия) — TKO, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Малик Басахель (Саудовская Аравия) победил Винисиуса Перейру (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 30-27).