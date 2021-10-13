Журова раскритиковала Хабиба после скандального поста о Макгрегоре и драке в метро

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на неудачную шутку Хабиба Нурмагомедова о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре.

Ранее российский боец выложил в Instagram фото ирландца с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

«Этой публикацией он высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего. На такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, поэтому его и наградили... Люди воспринимают такие публикации буквально. Уверена, что этого не стоило делать, особенно когда ты являешься именитым спортсменом. Так могут пошутить сторонние люди — болельщики Хабиба, например. Но он сам, на мой взгляд, не должен был этого делать. Острая тема, шутки над которой могут восприниматься в штыки. Особенно когда эта шутка выглядит так двусмысленно», — цитирует Журову Sport24.

Новый скандал с Хабибом. Его хейтят за неудачную шутку про Макгрегора и «медаль от Бастрыкина»