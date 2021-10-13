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Менеджер Хабиба заявил, что Нурмагомедов не думает о возобновлении карьеры

Менеджер Хабиба сообщил, что Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру
13 октября, 17:08
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин не планирует возобновлять карьеру.

«Если Хабиб решился бы вернуться, я бы это озвучил. Я не считаю нужным и не хочу, чтобы Хабиб возвращался в октагон. Он достиг всего, у него есть деньги, наследие, он сделал все и показал, как надо становиться чемпионом правильным путем», — цитирует Абдель-Азиза ТАСС.

Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. С того момента он был исключен из всех рейтингов UFC. На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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