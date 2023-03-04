Жумагулов считает, что Рахмонов победит Нила на UFC 285

Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от боя Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом на турнире UFC 285.

«Думаю, Рахмонов победит, возможно, даже удосрочит. Нил — односторонний боец, с ним главное не заигрываться, не пропустить какой-нибудь удар. А Шавкат разносторонний, если будет с ним бороться, клинчевать, переводить, то выиграет. Нил опасен в ударке, но и Шавкат тоже может попасть и уронить», — цитирует «РБ Спорт» Жумагулова.

За карьеру Рахмонов одержал 16 побед в 16 боях — восемь нокаутов и восемь сабмишенов. На счету Нила 15 побед и 4 поражения.