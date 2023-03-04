Дана Уайт: «Это конец. Нганну больше никогда не будет в UFC»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион тяжелого веса камерунец Фрэнсис Нганну никогда не вернется в сильнейший промоушен мира.

«Мы вели с ним переговоры годами. Это конец. Он больше никогда не будет в UFC... Да, я никогда не говорю никогда, но не в этом случае. Мы старались», — сказал Уайт представителям CМИ, включая BT Sport.

Вакантный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе будет разыгран в поединке между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. Бойцы сразятся на турнире UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе.