Вячеслав Дацик извинился за жесткое оскорбление Мохаммеда Али

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик извинился перед своей аудиторией за то, что в прошлом жестко оскорбил легендарного Мохаммеда Али.

«Все вы знаете, что моя фамилия раньше ни с чем хорошим не ассоциировалась и в своих высказываниях я тоже оскорбил многих людей. В том числе ныне покойного Мохаммеда Али. Это ошибка, которую я признаю. Сейчас я пытаюсь заниматься боксом и понимаю, насколько великим боксером был этот человек. Кого обидели мои слова о нем, приношу извинения. Я рад, что старого Дацика уже нет. Но слово не воробей, поэтому я готов нести ответственность за свои слова в прошлом, хоть давно уже так не считаю. Всем добра! «Если тебе снится, что ты сможешь меня побить, лучше просто проснись и извинись». (с) Мохаммед Али», — написал Дацик в соцсетях, опубликовав фотографию Мохаммеда Али.

В следующем поединке, который пройдет по правилам кикбоксинга 25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре, Дацик встретится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом по прозвищу Мондрагон.