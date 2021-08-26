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Жесткий нокаут в Hardcore FC: боец после удара схватился за лицо

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Жесткий нокаут в Hardcore FC.
Жесткий нокаут в Hardcore FC.

В главном бою дрались тяжеловесы: Тимур Слащинин нокаутировал Владислава Виноградова и теперь будет биться за чемпионский пояс с Денисом Недашковским.

Самый же яркий нокаут оформил Владимир «Ирландец» Полозов в поединке с Рустамом Шафиевым. После его удара в область правого глаза Шафиев схватился за лицо, а потом присел на колени. Бой был остановлен. Под глазом Шафиева тут же образовался кровоподтек.

В октагон-интервью «Ирландец» бросил вызов камерунцу Тайсону Дижону, который 13 августа на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ в бою по правилам бокса победил его друга — Артема Тарасова. Шафиев в свою очередь предложил Полозову реванш, пообещав победить его в первом раунде.

Лучшим же боем вечера был признан поединок между Саматом Абдырахмановым и Гарольдом Шалаевым в четвертьфинале Гран-при в легком весе. Абдырахманов победил раздельным решением судей.

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