Сайт Tapology исправил статистику Федора Емельяненко

Сайт Tapology, ведущий статистику бойцов ММА, изменил данные в профайле Федора Емельяненко.

Теперь в качестве первого боя Емельяненко там указан поединок с грузином Леваном Лагвилавой, который состоялся 18 августа 2000 года (в остальных источниках значится неверная дата этого боя — 16 августа 2000 года).

Принято считать, что первый бой Емельяненко в ММА состоялся 21 мая 2000 года, а его соперником был болгарин Мартин Лазаров. Однако бывший тренер Федора — Андрей Былдин в интервью «СЭ» рассказал, что это неверные данные — на самом деле поединок с Лазаровым состоялся 4 ноября 2000 года.

На основании интервью Былдина, а также других фактов, приведенных в статье «СЭ», Tapology принял решение внести исправления в статистику Емельяненко.