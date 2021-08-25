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Сайт Tapology исправил статистику Федора Емельяненко

20:39
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Сайт Tapology, ведущий статистику бойцов ММА, изменил данные в профайле Федора Емельяненко.

2000 год. Федор Емельяненко (второй справа).Разоблачение мифа. Вся правда о первом бое Федора Емельяненко

Теперь в качестве первого боя Емельяненко там указан поединок с грузином Леваном Лагвилавой, который состоялся 18 августа 2000 года (в остальных источниках значится неверная дата этого боя — 16 августа 2000 года).

Принято считать, что первый бой Емельяненко в ММА состоялся 21 мая 2000 года, а его соперником был болгарин Мартин Лазаров. Однако бывший тренер Федора — Андрей Былдин в интервью «СЭ» рассказал, что это неверные данные — на самом деле поединок с Лазаровым состоялся 4 ноября 2000 года.

На основании интервью Былдина, а также других фактов, приведенных в статье «СЭ», Tapology принял решение внести исправления в статистику Емельяненко.

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Илья Андреев все материалы автора

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