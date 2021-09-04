Жесткий камбек Пимблетта на UFC Vegas 36: нокаутировал Вендрамини после того, как побывал в нокдауне

Англичанин Пэдди Пимблетт победил Луджи Вендрамини техническим нокаутом в первом раунде главного карда UFC Vegas 36, который состоялся сегодня, 4 августа, в Лас-Вегасе.

Поединок был остановлен на 00:36 до конца раунда: Пимблеет потряс Вендрамини правым оверхендом, после чего добил в стойке у сетки.

Для Пимблетта это 17 победа в карьере при трех поражениях.

Для Вендрамини это второе поражение поражение подряд и четвертое в карьере. Теперь его статистика составляет 8-4.