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Схватка по грэпплингу между Раисовым и Мачаевым на турнире EFC 40 закончилась вничью

21:42

Схватка по грэпплингу между Юсуфом Раисовым и Мурадом Мачаевым на турнире Eagle FC 40 (EFC 40) в Альметьевске завершилась вничью.

И Раисов, и Мачаев — профессиональные бойцы ММА. На счету 26-летнего Раисова, бывшего чемпиона АСВ в полулегком весе, 18 побед и 2 поражения в ММА. У 34-летнего Мачаева — 22 победы и 3 поражения, при этом последний бой он провел в сентябре 2018 года.

Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

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