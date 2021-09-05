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Хабиб назвал Познера любимым журналистом: «Они с Дудем разные уровни»

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Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью журналистам после турнира EFC 40 в Альметьевске назвал Владимира Познера своим любимым журналистом.

— В прошлый раз вы сказали, что не было еще журналиста, который смог бы вас раскрыть. А у вас есть любимый журналист?

— Хорошие вопросы кто задает? Да, есть.

— Кто?

— Познер. Я очень часто смотрю его беседы с серьезными людьми. У него же серьезные люди бывают. В основном, в возрасте — состоявшиеся личности. Вот это мне интересно бывает. Мне интересно его послушать, он старается психологически ломать. И он такой — оснащенный в истории. Интересно было бы с ним [пообщаться].

— А с Дудем?

— С Дудем... Ну у него больше хайпа. Не мой формат. Честно сказать, если их сравнивать, Познер — это другой уровень.

— А предложения были?

— От Познера не было. Но я бы с удовольствием его принял.

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Илья Андреев все материалы автора

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