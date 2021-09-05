Хабиб назвал Познера любимым журналистом: «Они с Дудем разные уровни»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью журналистам после турнира EFC 40 в Альметьевске назвал Владимира Познера своим любимым журналистом.
— В прошлый раз вы сказали, что не было еще журналиста, который смог бы вас раскрыть. А у вас есть любимый журналист?
— Хорошие вопросы кто задает? Да, есть.
— Кто?
— Познер. Я очень часто смотрю его беседы с серьезными людьми. У него же серьезные люди бывают. В основном, в возрасте — состоявшиеся личности. Вот это мне интересно бывает. Мне интересно его послушать, он старается психологически ломать. И он такой — оснащенный в истории. Интересно было бы с ним [пообщаться].
— А с Дудем?
— С Дудем... Ну у него больше хайпа. Не мой формат. Честно сказать, если их сравнивать, Познер — это другой уровень.
— А предложения были?
— От Познера не было. Но я бы с удовольствием его принял.
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