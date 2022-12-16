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Жена Дацика рассказала, как мотивирует бойца на победы

Мария Гусева
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Виктория Дацик, жена российского бойца MMA Вячеслава Дацика рассказала, как мотивирует супруга на победы.

«Показала, как можно жить в семье, да и что такое, когда есть любимый человек, когда есть цель стремления к чему-то, то есть он сам поменялся. Мне кажется, он и был таким, он просто проявился сейчас, то есть показал действительно, какой он есть внутри», — цитирует РЕН ТВ Дацик.

Сегодня, 16 декабря Вячеслав Дацик проведет бой с Павлом Шульским. Поединок станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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