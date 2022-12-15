Емельяненко — Коваленко: время начала и где смотреть прямую трансляцию

16 декабря в Москве на волейбольной арене «Динамо» в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» подерутся Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

Их поединок начнется примерно в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире видеотрансляцию боя Дацик — Шульский покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния.

На церемонии взвешивания 15 декабря вес Емельяненко составил 110 килограммов, у его оппонента Коваленко — 83,9 кг.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 9 поражений и один поединок завершился вничью. На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 10 побед, 3 поражения и одна ничья.