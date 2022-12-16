Сергей Морозов объяснил, почему отказался от христианства и принял ислам

Русский боец UFC из Казахстана Сергей Морозов (18-5) в интервью «СЭ» объяснил решение принять ислам.

— В декабре прошлого года ты принял ислам. Как пришел к этому решению?

— Ну, это не за один раз, отправной точки никакой не было. Это годами было, у меня все окружение мусульмане тоже. Сколько лет они тоже свой призыв делали — где-то собственным примером, где-то поступками, где-то словами. Религия ислам — она для размышляющих.

— Как родители отреагировали?

— Я думаю, для них для всех это было непросто, потому что я ни с кем не советовался, никого особо не предупреждал. Для всех это был шаг неожиданный. Я же тоже был православный, в церковь ходил постоянно, на воскресные службы ходил. Было много вопросов, на которые не было ответов. В исламе сейчас, Аль-Хамду ли-Ллях, такого нет, все на место встало. Намного все прозрачнее стало, все ясно стало.

— Можешь объяснить, ответы на какие вопросы ты не находил раньше?

— Я думаю, сейчас много хейта посыплется... Любая религия — что они все преследовали? Они преследовали единобожие. Я тоже в христианстве думал на единобожие, что я никому не поклоняюсь, кроме Всевышнего. Но по факту это не так. Для кого-то это, может быть, будет шоком, для кого-то я, может быть, истину открою. В исламе ты поклоняешься только Всевышнему Аллаху. Каждый его по-своему называет: у нас так, а у нас так. Но любая религия преследует только единобожие. В исламе я нашел полностью единобожие. Религия ислам — она для размышляющих в первую очередь. Люди сопоставляют.

Любая религия, христианство, иудаизм — им писания в свое время тоже были посланы Господом Богом. И они все преследовали единобожие. Просто со временем, с годами люди сами исковеркали, исправили под себя что-то. Ислам, его, Аль-Хамду ли-Ллях, сам Аллах защищает эту религию и направляет только прямым путем правильных рабов. Тут немного по-другому ощущаешь себя. Просто... ты на правильном пути, понимаешь?

Я раньше думал, что я тоже на правильном пути. Я пришел в ислам и стал намаз совершать, и совсем по-другому себя чувствуешь. Намного спокойнее, намного увереннее. В исламе же тоже — там никого из пророков... Там нет же такого, что только Мухаммед, что только в него верят. Они во всех пророков веруют. В Ибрахима, в Мусу, в Иисуса, Ису. Проблем вообще нет. Нет такого, что берешь только одного Мухаммеда. Все писания и всех пророков мы так же любим, как свое.

В ночь на 18 декабря Морозов подерется с Джорни Ньюсоном на UFC Vegas 66.