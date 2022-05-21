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Сегодня, 01:46

Железнякова победила Джоджуа на турнире Ares FC 6

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Дарья Железнякова одержала победу на турнире Ares FC 6, прошедшем в Париже. Единогласным решением судей она победила грузинскую спортсменку, амбассадора БЕТСИТИ Лиану Джоджуа.

Таким образом, теперь на счету 26-летней россиянка 7 побед в 7 боях за карьеру. У 27-летней представительницы Грузии 6 поражений и 8 побед.

Главным событием шестого по счету турнира новой французской лиги ARES станет бой поляка Муслима Тулшаева и итальянца Леонардо Дамиани.

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