Железнякова победила Джоджуа на турнире Ares FC 6

Российский боец Дарья Железнякова одержала победу на турнире Ares FC 6, прошедшем в Париже. Единогласным решением судей она победила грузинскую спортсменку, амбассадора БЕТСИТИ Лиану Джоджуа.

Таким образом, теперь на счету 26-летней россиянка 7 побед в 7 боях за карьеру. У 27-летней представительницы Грузии 6 поражений и 8 побед.

Главным событием шестого по счету турнира новой французской лиги ARES станет бой поляка Муслима Тулшаева и итальянца Леонардо Дамиани.