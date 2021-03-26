Жамалдаев победил Брандао благодаря дисквалификации

Российский боец ММА Салман Жамалдаев одержал победу в поединке с бразильцем Диего Брандао на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге.

Бой был остановлен во втором раунде. Брандао дисквалифицировали за запрещенный удар, и победу присудили россиянину.

32-летний Жамалдаев одержал 19 побед в ММА при двух поражениях. У 33-летнего Брандао 25 побед и 17 поражений.