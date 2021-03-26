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Хасбулаев победил Фроеса и завоевал титул чемпиона АСА в легком весе

23:20

Российский боец Магомедрасул Хасбулаев победил бразильца Фелипе Фроеса на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге. Он стал чемпионом организации в легком весе.

Бой был остановлен в четвертом раунде. Россиянин одержал победу удушающим приемом.

34-летний Хасбулаев одержал 33-ю победу в ММА при восьми поражениях. У 29-летнего Фроеса 19 побед и пять поражений.

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