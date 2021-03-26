Хасбулаев победил Фроеса и завоевал титул чемпиона АСА в легком весе
23:20
Российский боец Магомедрасул Хасбулаев победил бразильца Фелипе Фроеса на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге. Он стал чемпионом организации в легком весе.
Бой был остановлен в четвертом раунде. Россиянин одержал победу удушающим приемом.
34-летний Хасбулаев одержал 33-ю победу в ММА при восьми поражениях. У 29-летнего Фроеса 19 побед и пять поражений.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...