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Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры в UFC после поражения Джонсону

Анна Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры в UFC.

«Все видели бой, что говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше драться я не хочу. Уже в какой раз дерусь — судьи мне не отдают. Пашешь, пашешь, делаешь все причины — и вот так вот. Я сейчас это не на эмоциях говорю — как есть. Всем рахмет, кто болел за меня», — сказал Жумагулов в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

В ночь на 20 ноября Жумагулов в основном карде UFC Vegas 65 проиграл американцу Чарльзу Джонсону. Поединок в наилегчайшем весе завершился поражением казахстанского бойца раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

На счету 34-летнего Жумагулова 14 побед и 8 поражений, у 31-летнего Джонсона 12 побед при трех поражениях.

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