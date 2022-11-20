Чимаев предложил Бернсу провести реванш в Бразилии

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев написал Гилберту Бернсу о готовности провести второй бой на турнире UFC 283.

«Если Алекс [Перейра] не готов быть убитым, давай сделаем это снова на турнире UFC в Бразилии, в этот раз в 84 кг», — написал Чимаев в соцсетях, упомянув Бернса.

Первый бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса состоялся на турнире UFC 273 и завершился победой чеченского шведа единогласным решением судей. Всего в карьере Чимаева 12 побед и ни одного поражения, Бернс одержал 20 побед и пять раз проиграл.