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Сегодня, 16:41

Чимаев предложил Бернсу провести реванш в Бразилии

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев написал Гилберту Бернсу о готовности провести второй бой на турнире UFC 283.

«Если Алекс [Перейра] не готов быть убитым, давай сделаем это снова на турнире UFC в Бразилии, в этот раз в 84 кг», — написал Чимаев в соцсетях, упомянув Бернса.

Первый бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса состоялся на турнире UFC 273 и завершился победой чеченского шведа единогласным решением судей. Всего в карьере Чимаева 12 побед и ни одного поражения, Бернс одержал 20 побед и пять раз проиграл.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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