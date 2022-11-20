Немков — про выигрыш 1 миллиона долларов: «Что с ним делать — решим на семейном совете»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как собирается распорядиться с миллионом долларов, который получит за победу в финале Гран-при.

Финальный бой состоялся 19 ноября рано утром по московскому времени в Чикаго. Соперником Немкова был американец Кори Андерсон, россиянин победил единогласным решением судей.

— Банальный вопрос: на что бы ты потратил выигранный миллион долларов? И там же наверняка не миллион, а меньше — налоги и т.д.

— Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет — все мои! Главное, не просрать бабки и распорядиться ими правильно. А там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети.

— Есть ностальгия по дому? Ты в России с конца августа не был.

— Три месяца. Конечно, очень скучаю по детям, по жене, по родителям, по друзьям, по городу своему, по поселку. Скоро приеду домой... Главное, что приеду домой с выполненной задачей, с настроением. Было бы обидно приехать домой с проигрышем. Не видеть дом и семью три месяца... Но все слава Богу, все хорошо.

— Можно сказать, что ты поднял настроение землякам в такое время. Когда плохих новостей гораздо больше, чем хороших.

— Поднял настроение всей России. Мне очень много писали со всех уголков страны. Реально со всех: от Владивостока до Калининграда. Очень много писало друзей, людей, которые меня не знают, а просто болеют. Я рад, что все так произошло.