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17 марта, 19:52

Жумагулов: «В прошлом бою Эдвардс нанес лакипанч, сейчас выиграет Усман»

Жумагулов дал прогноз на бой между Эдвардсом и Усманом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на бой между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«У Леона была возможность нанести в прошлый раз лакипанч, он ее использовал. В этот раз Усман подойдет грамотно, не будет недооценивать соперника и выиграет бой», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

Усман и Эдвардс дрались в августе прошлого года. Тогда за минуту до конца пятого раунда Эдвардс нокаутировал соперника ударом ногой в голову и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

На счету Эдвардса 20 побед и три поражения. Он идет на серии из десяти выигранных поединков. На счету Усмана 20 побед и два поражения. До боя с Эдвардсом он выиграл 19 поединков подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-v-proshlom-boyu-e-dvards-nanes-lakipanch-sejchas-vy-igraet-usman/
Камару Усман
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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