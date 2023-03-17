Жумагулов: «В прошлом бою Эдвардс нанес лакипанч, сейчас выиграет Усман»
Жумагулов дал прогноз на бой между Эдвардсом и Усманом
Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на бой между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
«У Леона была возможность нанести в прошлый раз лакипанч, он ее использовал. В этот раз Усман подойдет грамотно, не будет недооценивать соперника и выиграет бой», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».
Усман и Эдвардс дрались в августе прошлого года. Тогда за минуту до конца пятого раунда Эдвардс нокаутировал соперника ударом ногой в голову и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
На счету Эдвардса 20 побед и три поражения. Он идет на серии из десяти выигранных поединков. На счету Усмана 20 побед и два поражения. До боя с Эдвардсом он выиграл 19 поединков подряд.
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