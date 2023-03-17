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17 марта, 19:57

Жумагулов заявил, что Физиев умнее Гейджи и может победить досрочно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал предстоящий бой между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи.

«Физиев умнее Гейджи в плане ударки, все видит, анализирует. А Джастин просто идет вперед и бьет, плюсом он уже пробитый боец. Думаю, Рафа выиграет, возможно, даже досрочно», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

Бой Физиев — Гейджи пройдет 18 марта и станет соглавным событием турнира UFC 286. На счету Физиева 12 побед и одно поражение. Он идет на серии из шести выигранных поединков. В последнем бою 9 июля прошлого года Физиев нокаутировал Рафаэля Дос Аньоса.

У Гейджи 23 победы и четыре поражения. В последнем бою 7 мая прошлого года он проиграл удушающим приемом Чарльзу Оливейре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-fiziev-umnee-gejdzhi-i-mozhet-pobedit-dosrochno/
Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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