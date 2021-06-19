Завуров прокомментировал победу над Тирлони: «Никогда так локтями не бил»

Президент Eagle FC (EFC) Шамиль Завуров поделился впечатлениями от боя с бразильцем Рикардо Тирлони на турнире EFC 37 в Алма-Ате.

36-летний Завуров (40-6-1) победил 38-летнего Тирлони (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.

«Я надеялся, что он немного выдохнется, а потом я чуть-чуть поработаю в стойке, — сказал Завуров. — Соперник сильно бросался, прыгал ногами, коленями. Лучше было не рисковать. Перевел в партер, поконтролировал. Был у него чуть-чуть момент, когда у меня нога застряла — чуть тяжело было. Я в первый раз практиковал локти. Очень хорошо зашли. Я в первом раунде по нему сразу попал, потом еще несколько раз попал. Чуть обманул его — корпус-корпус... Никогда я так локтями не бил».