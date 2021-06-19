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Шамиль Завуров обогнал Федора Емельяненко по числу побед в ММА

11:05
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Российский боец Шамиль Завуров стал третьим российским бойцом, у которого не менее 40 побед в ММА (учитываются бои, внесенные в Sherdog или Tapology).

18 июня на турнире EFC 37 в Алма-Ате Завуров победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Рикардо Тирлони. Теперь на счету 36-летнего уроженца Дагестана 40 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 2004 года. Завуров опередил по числу побед в смешанных единоборствах Федора Емельяненко, у которого их 39 (при 6 поражениях), и Беслана Исаева (39-10).

Больше всего побед в ММА среди российских бойцов у Александр Шлеменко — 61. На втором месте — Алексей Олейник (59). При этом Олейник в ночь на 20 июня проведет бой в UFC — с Сергеем Спиваком из Молдавии.

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