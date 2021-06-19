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Хабиб предложил брату провести бой с Даной Уайтом

04:32
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов в шутку предложил троюродному брату, президенту Eagle FC Шамилю Завурову провести бой с президентом UFC Даной Уайтом.

18 июня 36-летний Завуров (40-6-1) на турнире EFC 37 в Алма-Ате победил техническим нокаутом 38-летнего бразильца Рикардо Тирлони (21-9).

Хабиб: Когда-нибудь видели, чтобы президент лиги сам выходил и сам проверял, как там лига вообще находится? Это вот такой вызов Дане Уайту. Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный [бой] с Даной — на совместном турнире EFC/UFC?

Шамиль: Не знаю. Может быть, Камил Гаджиев или Амир Мурадов.

«СЭ»: Дана очень здоровый стал. Килограммов 120.

Хабиб: В абсолютке можно организовать восьмерочку. Bellator там.

Шамиль: Я хочу серьезный бой.

Хабиб: Короче, ты со стариками не хочешь. Хотя они твои ровесники, Шома. Все, ас-саляму алейкум!

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