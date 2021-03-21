Шоу UFC 260 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье по московскому времени. Турнир возглавит повторный поединок тяжеловесов Стипе Миочич — Франсис Нганну.

В предварительном карде выступит Абубакар Нурмагомедов — троюродный брат непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Его ждет бой в полусреднем весе с американцем Джаредом Гуденом.

Рекорд Абубакара Нурмагомедова в ММА — 15 побед, 3 поражения и 1 ничья, в UFC — 0-1. У Гудена — 17 побед и 5 поражений в ММА, и 0-1 в UFC.

Прелимы стартуют в 3.00 28 марта по московскому времени. Ранний предварительный кард начнется в 1.15.

Со-главным событием шоу UFC 260 был титульный бой в полулегком весе между доминирующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски и претендентом американцем Брайаном Ортегой. За неделю до турнира поединок Волкановски — Ортега был отменен из-за обнаружения коронавируса у австралийского бойца.

В главном бою UFC 260 сойдутся американец Стипе Миочич и Франсис Нганну, представляющий Камерун и Францию. Миочич — обладатель пояса в тяжелом весе, его рекорд — 20-3 в ММА и 14-3 в UFC (серия — 2 победы). У Нганну — 15-3 в ММА и 10-2 в UFC (серия — 4 победы).

Миочич и Нганну встречались ранее на UFC 220. В январе 2018 года американец одержал победу единогласным решением судей и установил рекорд — в третий раз защитил титул в дивизионе тяжеловесов.

Весь турнир онлайн платно можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также все бои транслирует UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

Основной кард UFC 260. Начало — 5.00 28 марта (время московское)

Легкий вес. Джейми Малларки (Австралия) — Хама Уорти (США)

Легчайший вес. Шон О'Мэлли (США) — Томас Алмейда (Бразилия)

Полусредний вес: Тайрон Вудли (США) — Висенте Луке (Бразилия / США)

Тяжелый вес, титульный бой: Стипе Миочич (США) — Франсис Нганну (Камерун / Франция)