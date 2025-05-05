Завершилось первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет

В Нальчике 3-4 мая состоялось первенство России по ММА среди юниоров 18-20 лет, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Чеченской Республики. Второй стала сборная Москвы. Тройку замкнула сборная Республики Дагестан.

«Первенства России по ММА в регионах показали, что массовость нашего вида спорта растет и количество регионов, которые выступают уже на финальных этапах, — порядка 50 на каждом турнире.

Только на первенстве России в Сочи участвовало около 400 человек, по 150 участвовало в финальных этапах в Тюмени и в Нальчике. Сейчас основная задача для Союза ММА России — увеличивать количество и качество мероприятий», — заявил вице-президент Союза ММА России Александр Языков.

Результаты первенства России по ММА среди юниоров 18-20 лет:

Весовая категории до 52,2 кг

1. Муцураев Сайд-Селим Хасанович (Волгоградская область)

2. Тарасов Всеволод Александрович (Волгоградская область)

3.Тамбасов Егор Александрович (ХМАО-Югра)

3. Юсупов Юсуф Нодирбекович (Самарская область)

56,7 кг

1. Межидов Апти Равиллиевич (Чеченская Республика)

2. Умаев Аюб Исаевич (Чеченская Республика)

3. Долаев Рохман Асланович (Чеченская Республика)

3. Юсупов Леонид Ильич (Москва)

61,2 кг

1. Нуриев Саидей Абдуллаевич (Республика Дагестан)

2. Эргашев Муроджон Давлатбекович (Волгоградская область)

3. Воязитов Дмитрий Константинович (Челябинская область)

3. Хажимурадов Мансур Хамзатович (Чеченская Республика)

65,8 кг

1. Лабазанов Казбек Эльдарович (Республика Дагестан)

2. Джафаров Ринат Раджабович (Кабардино-Балкарская Республика)

3. Тешаев Мехровар Нозимович (Челябинская область)

3. Юсупов Шейхмансур Мусаевич (Чеченская Республика)

70,3 кг

1. Атиев Байсангур Асланович (Чеченская Республика)

2. Беридзе Гиви Датоевич (Краснодарский край)

3. Арсланов Жанарслан Русланович(Москва)

3. Искандеров Иса Фарисович (Санкт-Петербург)

77,1 кг

1. Торосян Вартан Габриелович (Краснодарский край)

2. Мухтаров Дауд Идрисович (Чеченская Республика)

3. Петрушин Дмитрий Максимович (Республика Адыгея)

3. Ходжизода Фаррухшох Мирзовали (Новосибирская область)

83,9 кг

1. Убайдулаев Асланбег Касумович (Москва)

2. Беридзе Ника Рамазиевич (Краснодарский край)

3. Магомедов Ванати Ансарович (Москва)

3. Морсков Матвей Денисович (Калининградская область)

93 кг

1. Сулейманов Арсен Спартакович (Республика Дагестан)

2. Волков Демид Константинович (Санкт-Петербург)

3. Букреев Евгений Александрович (Приморский край)

3. Королев Андрей Федорович (Челябинская область)

120,2 кг

1. Шахбиев Замбек Заурбекович (Чеченская Республика)

2. Рзянин Роман Олегович (Ставропольский край)

3. Богодухов Дмитрий Геннадьевич (Свердловская область)

3. Мамедзаде Мубариз Асиф Оглы (Республика Крым)

120,2+кг

1. Омаров Магомед Мурадович (Республика Дагестан)

2. Умаханов Рустам Шангереевич (Республика Дагестан)

3. Джариашвили Нодар Георгиевич (Московская область)

3. Хатков Эдуард Асланович (Карачаево-Черкесская Республика)